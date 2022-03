Neznámy páchateľ ukradol v Červenici náradie za viac ako 18.000 eur

Prešov 3. marca (TASR) - Polícia vyšetruje krádež náradia a nástrojov za viac ako 18.000 eur v objekte bývalého družstva v obci Červenica v okrese Prešov. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ku krádeži došlo v období od 17. februára do 2. marca.



"Páchateľ si z plechovej haly odniesol čeľuste do drviča kameniva, vŕtacie kladivá, rôzne náhradne diely do nákladných vozidiel a do pásového rýpadla, podporné zariadenia, acetylénovú i kyslíkovú fľašu, zváračky, viac ako 50 metrov predlžovacieho kábla, štartovací vozík a ďalšie veci," uviedla Ligdayová s tým, že poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Drienove v prípade vedie trestné stíhanie pre prečin krádeže.