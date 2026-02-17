Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neznámy páchateľ vošiel do záložne v Šali a odcudzil šperky

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Po rozbití ochranného skla odcudzil z pultu šperky v doposiaľ neustálenej hodnote.

Autor TASR
Šaľa 17. februára (TASR) - Zatiaľ neznámy páchateľ odcudzil šperky zo záložne v centre mesta Šaľa. V nedeľu 15. februára v podvečerných hodinách vošiel maskovaný páchateľ do prevádzky záložne, kde sekerou rozbil sklenený pult, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Po rozbití ochranného skla odcudzil z pultu šperky v doposiaľ neustálenej hodnote. „Zamestnancovi záložne nevenoval žiadnu pozornosť. Následne z miesta ušiel na neznáme miesto,“ skonštatovala polícia. Zamestnanec ihneď po skutku kontaktoval políciu.

Polícia vyzýva občanov, aby v prípade, že majú k udalosti akékoľvek informácie, ich oznámili telefonicky na políciu na číslo 158, prípadne na ktoromkoľvek policajnom oddelení. Napísať ich môžu aj do súkromnej správy na stránke Polícia SR - Nitriansky kraj na sociálnej sieti.
