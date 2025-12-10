Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. december 2025Meniny má Radúz
< sekcia Regióny

Neznámy páchateľ vybral z cudzej karty 660 eur

.
Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Trnavský kraj

Podľa doposiaľ zistených informácií si mal neznámy páchateľ neoprávnene zaobstarať platobnú kartu, ktorú následne použil na výber finančnej hotovosti prostredníctvom bankomatu.

Autor TASR
Skalica 10. decembra (TASR) - Neznámy páchateľ vybral v Skalici z cudzej karty 660 eur. Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie muža na fotografii, ktorú zverejnili na sociálnej sieti. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v stredu informovalo na sociálnej sieti.

Podľa doposiaľ zistených informácií si mal neznámy páchateľ neoprávnene zaobstarať platobnú kartu, ktorú následne použil na výber finančnej hotovosti prostredníctvom bankomatu. „Ak máte akékoľvek informácie k vyšetrovanému prípadu alebo totožnosti muža, kontaktujte nás na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti,“ ozrejmila polícia.

.

Neprehliadnite

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce