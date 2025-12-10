< sekcia Regióny
Neznámy páchateľ vybral z cudzej karty 660 eur
Autor TASR
Skalica 10. decembra (TASR) - Neznámy páchateľ vybral v Skalici z cudzej karty 660 eur. Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie muža na fotografii, ktorú zverejnili na sociálnej sieti. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v stredu informovalo na sociálnej sieti.
Podľa doposiaľ zistených informácií si mal neznámy páchateľ neoprávnene zaobstarať platobnú kartu, ktorú následne použil na výber finančnej hotovosti prostredníctvom bankomatu. „Ak máte akékoľvek informácie k vyšetrovanému prípadu alebo totožnosti muža, kontaktujte nás na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti,“ ozrejmila polícia.
