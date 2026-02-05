Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neznámy páchateľ vykradol areál firmy v Starej Lesnej

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Vzniknutá škoda poškodením zariadenia, ako aj krádežou vecí bola predbežne vyčíslená na zhruba 3000 eur.

Autor TASR
Stará Lesná 5. februára (TASR) - Neznámy páchateľ vykradol začiatkom tohto týždňa areál jednej z firiem v Starej Lesnej v okrese Kežmarok. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo v noci z utorka (3. 2.) na stredu (4. 2.).

„Neznámy páchateľ poškodil oplotenie a vstúpil na pozemok jednej z firiem. Z unimobunky, ktorá nebola uzamknutá, si odniesol modul pre toaletu, termostatické ventily, sprchy, vaňové batérie, umývadlové batérie, žľaby, ako aj mnohé ďalšie časti vybavenia toaliet i kúpeľní,“ uviedla Ligdayová.

Vzniknutá škoda poškodením zariadenia, ako aj krádežou vecí bola predbežne vyčíslená na zhruba 3000 eur. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku.
