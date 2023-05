Neznámy páchateľ vypílil stromy vo Veľkých Dravciach, pátrajú po ňom

Banská Bystrica 23. mája (TASR) – Enviropolicajti z Banskej Bystrice začali trestné stíhanie za prečin porušovania ochrany stromov a krov a za prečin krádeže v súvislosti s vypílením 53 kusov drevín na štátnych pozemkoch v obci Veľké Dravce v okrese Lučenec. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti Polícia SR, ktorá po páchateľovi pátra.



Skutku sa mala dopustiť doposiaľ presne nezistená osoba do marca tohto roka bez súhlasu vlastníkov pozemkov, ako aj príslušného orgánu štátnej vodnej správy a v rozpore so zákonom o vodách. "Spoločenská hodnota vyrúbaných 33 jelší, ôsmich kusov brestu, siedmich javorov, troch kusov vŕby a jedného hlohu a topoľa, tvoriacich brehový porast vodného toku, bola vyčíslená na viac ako 55.000 eur," uviedli policajti.



Podľa nich si páchateľ drevnú hmotu z vyrúbaných stromov v celkovom objeme takmer 13 kubických metrov privlastnil, čím spôsobil Slovenskému vodohospodárskemu podniku, povodie Hrona, škodu vo výške viac ako 730 eur.



Polícia pripomína, že kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu poškodí či zničí strom, ker, prípadne ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Jeden až päť rokov hrozí páchateľovi, ak spácha čin v značnom rozsahu.