VIDEO: Neznámy podpaľač vyčíňa v Komárne, škody rátajú v tisícoch
Autor TASR
Komárno 4. februára (TASR) - V Komárne došlo v poslednom období k viacerým prípadom podpaľačstva. Ako upozornila mestská polícia, zatiaľ neznámy páchateľ zapaľuje kontajnery na odpad, posledný prípad sa stal na Jazernej ulici.
Doterajšie útoky spôsobili škody vo výške niekoľkých tisíc eur. Mestská polícia preto prostredníctvom sociálnej siete požiadala verejnosť o pomoc pri pátraní po páchateľovi. „Každého, kto disponuje akýmikoľvek informáciami, pozorovaniami alebo záznamami, vyzývame, aby ich nahlásil,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Mestská polícia pripomenula, že dôsledky vandalizmu znášajú všetci občania Komárna. „Náklady na opravu alebo výmenu poškodených kontajnerov, rovnako ako aj odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, sú hradené zo spoločných finančných zdrojov. Žiadame obyvateľov, aby v prípade podozrivého správania osôb bezodkladne kontaktovali príslušné orgány,“ zdôraznila.
