Banská Bystrica si Nežnú revolúciu pripomenie Klubovým povstaním

Banská Bystrica 17. novembra (TASR) – Výročie Nežnej revolúcie si v Banskej Bystrici pripomenú hudobným festivalom. Mesto v spolupráci so siedmimi hudobnými klubmi pripravilo na 17. a 18. novembra prvý ročník Klubového povstania.



Nový festival prepojí počas dvoch večerov známe banskobystrické kluby, milovníci hudobného umenia rôznych vekových kategórií si budú môcť užiť pestrú žánrovú ponuku, o ktorú sa postará takmer 30 hudobných interpretov.



"Myšlienka festivalového spojenia viacerých klubov na pôde mesta vznikla ešte pred dvomi rokmi, keď sme sa uchádzali o titul Mesto kultúry 2022. Som rád, že viaceré nápady, ktoré v tomto období vznikli, postupne napĺňame. Preto, aby sme mohli vytvoriť inovatívny prístup ku kultúre v našom meste, je spolupráca všetkých aktérov v tejto oblasti kľúčová. Teší ma, že jedným z výsledkov je úplne nový koncept v podobe Klubového povstania, na ktoré všetkých srdečne pozývam," uviedol k podujatiu primátor Ján Nosko.



Dramaturgia festivalu vznikala v spolupráci s jednotlivými klubmi, pričom prvý ročník predstaví v Banskej Bystrici po dlhšom čase napríklad projekt Ultrazvuk s Vecom a Tonom S., rapera Konexa, skupinu Čisté tvary, skladateľskú a spevácku legendu Janka Lehotského či českú punkovú skupinu Znouzecnost. Na festivale vystúpia aj holandské zoskupenie Ciao Lucifer, saxofonista Erik Rothenstein s novým projektom Babele Beat Band a tiež The Electric Tribute Band s pesničkami banskobystrickej bigbítovej legendy 60. rokov.



"Klubové povstanie na autentických a slobodných miestach zdôrazní hodnoty, s ktorými naša krajina vstupovala do obdobia po roku 1989. Zároveň odsúdi akékoľvek porušovanie ľudských práv. V časoch, keď sa niekoľko kilometrov od nás odohráva vojna, a priamo na Slovensku dochádza k tragickým útokom na slobodných ľudí na základe ich sexuálnej orientácie, rasovej príslušnosti či vierovyznania sa musíme postaviť za spravodlivosť a bezpečný život pre všetkých bez rozdielov," pripomína dramaturg festivalu Slavo Sochor.



Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke mesta.