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Nežnú revolúciu si v Poprade pripomenuli dvakrát
Pamätné tabule na dvoch budovách na Nábreží Jána Pavla II. sú venované obetiam komunistického režimu spätým s Popradom.
Autor TASR
Poprad 17. novembra (TASR) - Výročie Nežnej revolúcie si v utorok v Poprade pripomenuli hneď dvakrát na dvoch rôznych miestach. Svetové združenie bývalých politických väzňov (SZBPV) popoludní zorganizovalo spomienku pri pamätných tabuliach venovaných osobnostiam, ktoré svojimi osudmi dláždili cestu k slobode. Zhromaždenie občanov k výročiu neskôr večer na Mnoheľovej ulici pripravila aj platforma Poprad za demokraciu.
„Mladí ľudia by mali štrngať za to, aby nezažili to, čo sme zažívali my za 40 rokov totality. Najťažšie sa zabúda na blízkych ľudí, ktorí zrádzali, udávali. To je to najťažšie, čo človek musí spracovať, keď sa dožije takého veku ako ja. Mám 85 rokov a pamätám si veľa, čo je niekedy možno aj na škodu. Verím, že budeme silní, že ľudia nedovolia, aby sa to vrátilo,“ zdôraznila Eva Kulová, ktorá pred 37 rokmi zakladala v Poprade okresnú zložku hnutia Verejnosť proti násiliu. Ľudia si podľa nej neuvedomujú, že demokracia je krehká. Podotkla, že prerod spoločnosti sa doteraz úplne nepodaril.
Na pódiu vystúpila spolu so spolužiakmi aj študentka gymnázia Bernadeta Rút Benková, ktorá prišla najmä z vďaky študentom, ktorí sa v roku 1939 a tiež pred 37 rokmi postavili režimu a aj preto dnes môže nahlas vysloviť svoj názor. „Problém nie je v tom, že mladí odchádzajú. Problémom je, že nemajú dôvod vrátiť sa. Odchod prestáva byť voľbou. Stáva sa jedinou cestou k lepšej budúcnosti,“ povedala okrem iného v príhovore. Pripomenula, že sloboda nie je samozrejmosť a mladá generácia má zodpovednosť rozhodnúť sa, čo s ňou urobí.
Zdeno Suchý z platformy Poprad za demokraciu dodáva, že sloboda a demokracia sú v dnešnej dobe ohrozené. „Kroky našej vlády smerujú k tomu, že nám slobodu berú a demokraciu narúšajú. Pred 37 rokmi sme mali neskutočný strach, keď sme šli na námestia, pretože všetky ozbrojené zložky mali v rukách komunisti. Dnes strach nemám, sme slobodní, aspoň zatiaľ, avšak o slobodu a demokraciu sa treba starať neustále,“ skonštatoval.
Dve pamätné tabule v Poprade, odhalené pri príležitosti 17. novembra v rokoch 2019 a 2020, pripomínajú osobnosti, ktoré svojimi osudmi dláždili cestu k slobode v novembri 1989. Podľa predsedu SZBPV Františka Bednára však spoločnosti v súčasnosti uniká pravá podstata tohto sviatku, ktorou mala byť sloboda a spravodlivejšia spoločnosť. „Žiaľ, naša polarizovaná spoločnosť sa rozdelila na dve skupiny. Jedna je k tomu ľahostajná a druhá to zase využíva na politické účely,“ skonštatoval s tým, že 17. november by o tomto byť nemal.
Pamätné tabule na dvoch budovách na Nábreží Jána Pavla II. sú venované obetiam komunistického režimu spätým s Popradom. Prvá pripomína mladého Popradčana Antona Mačugu, ktorého ako 30-ročného ubili k smrti pri výsluchoch ŠtB, a saleziánskeho kňaza Alojza Žemlu, ktorý si odsedel 15 rokov vo väzení za to, že napriek zákazu ŠtB vystúpil na Mačugovom pohrebe. Druhá tabuľa patrí Jánovi Bendíkovi, povojnovému predsedovi okresného národného výboru a poslancovi za Demokratickú stranu, ktorého vojenský súd poslal do väzenia, na následky čoho zomrel a jeho rodina čelila perzekúciám.
„Mladí ľudia by mali štrngať za to, aby nezažili to, čo sme zažívali my za 40 rokov totality. Najťažšie sa zabúda na blízkych ľudí, ktorí zrádzali, udávali. To je to najťažšie, čo človek musí spracovať, keď sa dožije takého veku ako ja. Mám 85 rokov a pamätám si veľa, čo je niekedy možno aj na škodu. Verím, že budeme silní, že ľudia nedovolia, aby sa to vrátilo,“ zdôraznila Eva Kulová, ktorá pred 37 rokmi zakladala v Poprade okresnú zložku hnutia Verejnosť proti násiliu. Ľudia si podľa nej neuvedomujú, že demokracia je krehká. Podotkla, že prerod spoločnosti sa doteraz úplne nepodaril.
Na pódiu vystúpila spolu so spolužiakmi aj študentka gymnázia Bernadeta Rút Benková, ktorá prišla najmä z vďaky študentom, ktorí sa v roku 1939 a tiež pred 37 rokmi postavili režimu a aj preto dnes môže nahlas vysloviť svoj názor. „Problém nie je v tom, že mladí odchádzajú. Problémom je, že nemajú dôvod vrátiť sa. Odchod prestáva byť voľbou. Stáva sa jedinou cestou k lepšej budúcnosti,“ povedala okrem iného v príhovore. Pripomenula, že sloboda nie je samozrejmosť a mladá generácia má zodpovednosť rozhodnúť sa, čo s ňou urobí.
Zdeno Suchý z platformy Poprad za demokraciu dodáva, že sloboda a demokracia sú v dnešnej dobe ohrozené. „Kroky našej vlády smerujú k tomu, že nám slobodu berú a demokraciu narúšajú. Pred 37 rokmi sme mali neskutočný strach, keď sme šli na námestia, pretože všetky ozbrojené zložky mali v rukách komunisti. Dnes strach nemám, sme slobodní, aspoň zatiaľ, avšak o slobodu a demokraciu sa treba starať neustále,“ skonštatoval.
Dve pamätné tabule v Poprade, odhalené pri príležitosti 17. novembra v rokoch 2019 a 2020, pripomínajú osobnosti, ktoré svojimi osudmi dláždili cestu k slobode v novembri 1989. Podľa predsedu SZBPV Františka Bednára však spoločnosti v súčasnosti uniká pravá podstata tohto sviatku, ktorou mala byť sloboda a spravodlivejšia spoločnosť. „Žiaľ, naša polarizovaná spoločnosť sa rozdelila na dve skupiny. Jedna je k tomu ľahostajná a druhá to zase využíva na politické účely,“ skonštatoval s tým, že 17. november by o tomto byť nemal.
Pamätné tabule na dvoch budovách na Nábreží Jána Pavla II. sú venované obetiam komunistického režimu spätým s Popradom. Prvá pripomína mladého Popradčana Antona Mačugu, ktorého ako 30-ročného ubili k smrti pri výsluchoch ŠtB, a saleziánskeho kňaza Alojza Žemlu, ktorý si odsedel 15 rokov vo väzení za to, že napriek zákazu ŠtB vystúpil na Mačugovom pohrebe. Druhá tabuľa patrí Jánovi Bendíkovi, povojnovému predsedovi okresného národného výboru a poslancovi za Demokratickú stranu, ktorého vojenský súd poslal do väzenia, na následky čoho zomrel a jeho rodina čelila perzekúciám.