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Nezodpovední rybári: V trenčianskom kraji odhalili 6 porušení zákona
Počas akcie skontrolovali 56 osôb, ktoré lovili ryby, mali pri sebe ulovené ryby alebo sa v ich blízkosti nachádzalo rybárske náradie.
Autor TASR
Trenčín 3. septembra (TASR) - Šesť porušení zákona o rybárstve odhalili trenčianski policajti spolu s rybárskou strážou počas mimoriadnej kontroly v Trenčianskom okrese. Kontrola bola zameraná na výkon rybárskeho práva a odhaľovanie trestných činov a priestupkov na úseku environmentálnej kriminality. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Na akcii sa zúčastnili policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trenčíne spolu s kolegami z trenčianskeho oddelenia odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Prezídia PZ v súčinnosti s rybárskou strážou Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín.
Počas akcie skontrolovali 56 osôb, ktoré lovili ryby, mali pri sebe ulovené ryby alebo sa v ich blízkosti nachádzalo rybárske náradie. Zistených bolo šesť porušení zákona o rybárstve, ktoré postúpili na ďalšie konanie. V ďalšom prípade 68-ročný muž lovil ryby bez povolenia, používal tri udice a mal pri sebe privlastnené ryby. Vyšetrovateľ enviropolície začal trestné stíhanie vo veci trestného činu pytliactva.
„Počas kontroly policajti vypátrali aj 40-ročného muža, na ktorého bol vydaný súhlas na zadržanie ako osoby podozrivej zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania. Mužovi obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní potrebných procesných úkonov ho vykázali zo spoločného obydlia,“ doplnila hovorkyňa.
Na akcii sa zúčastnili policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trenčíne spolu s kolegami z trenčianskeho oddelenia odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Prezídia PZ v súčinnosti s rybárskou strážou Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín.
Počas akcie skontrolovali 56 osôb, ktoré lovili ryby, mali pri sebe ulovené ryby alebo sa v ich blízkosti nachádzalo rybárske náradie. Zistených bolo šesť porušení zákona o rybárstve, ktoré postúpili na ďalšie konanie. V ďalšom prípade 68-ročný muž lovil ryby bez povolenia, používal tri udice a mal pri sebe privlastnené ryby. Vyšetrovateľ enviropolície začal trestné stíhanie vo veci trestného činu pytliactva.
„Počas kontroly policajti vypátrali aj 40-ročného muža, na ktorého bol vydaný súhlas na zadržanie ako osoby podozrivej zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania. Mužovi obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní potrebných procesných úkonov ho vykázali zo spoločného obydlia,“ doplnila hovorkyňa.