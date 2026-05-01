< sekcia Regióny
NEZODPOVEDNÍ VODIČI: Polícia zistila stovky priestupkov
Polícia vyzýva na obozretnosť a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky nielen vodičov motorových vozidiel, ale aj cyklistov, kolobežkárov a chodcov.
Autor TASR
Košice 1. mája (TASR) - Policajti počas šesťhodinovej štvrtkovej (30. 4.) kontroly na cestách Košického kraja zistili dokopy 259 priestupkov. Odhalili aj jedného vodiča, u ktorého zistili viac než jedno promile alkoholu, ako aj jedného vodiča pod vplyvom inej návykovej látky. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Akciu zameranú na porušenia pravidiel cestnej premávky realizovali od 14.00 do 20.00 h. Počas nej vykonali celkovo 1073 dychových skúšok a dva orientačné drogové testy. Medzi najčastejšie porušenia patrilo prekročenie rýchlosti, zaznamenaných bolo 118 takýchto prípadov. Ďalej 28 vodičov nepoužilo bezpečnostné pásy a 14 vodičov počas jazdy používalo mobilný telefón. Spolu 21 vozidiel bolo v nevyhovujúcom technickom stave. Policajti okrem iného riešili aj šesť prípadov nesprávneho predchádzania, štyri prípady nedania prednosti chodcom na priechode a dvaja vodiči nedali prednosť v jazde iným vozidlám.
„V súvislosti s uvedenými porušeniami bolo zadržaných päť vodičských preukazov, štyri osvedčenia o evidencii vozidla a v troch prípadoch aj tabuľky s evidenčným číslom,“ spresnila Illésová.
Policajti vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky aj počas Sviatku práce, pričom sa zameriavajú najmä na dodržiavanie rýchlosti, používanie bezpečnostných pásov, ale aj na alkohol či iné návykové látky za volantom.
