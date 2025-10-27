< sekcia Regióny
NEZODPOVEDNÝ VODIČ: Opitý vtrhol na chodník
Dychová skúška bola pozitívna s hodnotou takmer 1,3 promile.
Autor TASR
Sabinov 27. októbra (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 53-ročného muža z obce v okrese Sabinov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Jazdil v smere od obce Regetovka na mesto Bardejov, pričom s autom zišiel mimo vozovky na chodník, pokračoval po ňom a zastavil až pred mostom. Policajná hliadka spozorovala ‚manévre‘ tohto vodiča, a tak bol zastavený. Dychová skúška bola pozitívna s hodnotou takmer 1,3 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že muž bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.
