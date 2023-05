Nezvestné dievčatko zo Stropkova našli bez známok života

Prešov 30. mája (TASR) - Nezvestné dievčatko, ktoré malo spadnúť do rieky Ondava v Stropkove, našli bez známok života. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Ako uvádza, v piatok (19. 5.) bolo na linku 158 prijaté oznámenie, že do rieky Ondava v Stropkove malo spadnúť štvorročné miestne dievča.



"Nezvestné dievčatko bolo nájdené v rieke Ondava v katastrálnom území mesta Stropkov, žiaľ, už bez známok života. Polícia v prípade vedie trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," uvádza polícia.



Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku ďakuje všetkým, ktorí boli nápomocní pri pátraní po nezvestnom dievčatku a to hasičom, Pátraciemu tímu Východ, ako aj všetkým dobrovoľníkom.