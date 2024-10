Nezvestného 81-ročného hubára, ktorý zablúdil v okolí Č. Balogu, našli

Brezno 3. októbra (TASR) - Polícii v Brezne sa podarilo nájsť nezvestného 81-ročného muža, ktorý sa v stredu (2. 10.) spolu so svojím synom vybral na huby do okolia Čierneho Balogu a zablúdil. Do pátracej akcie sa okrem 12 policajtov zapojilo aj osem hasičov a traja rodinní príslušníci nezvestného. O prípade informovala vo štvrtok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



"Rozdelili sa a dohodli, že sa stretnú pri aute. Keď sa však otec v dohodnutý čas nedostavil, začal ho syn hľadať a snažil sa mu dovolať, ale mobil nikto nedvíhal. Po dvoch hodinách sa hubára podarilo vypátrať v úseku Čierny Balog - Tlstý Javor - Obrubovanec. Bol mierne podchladený a dehydrovaný, ale inak živý a zdravý. Pátračom uviedol, že sa v jednej z horských dolín stratil," uviedli policajti.



Polícia radí, a nielen hubárom, že ak sa vyberú do lesa, mali by si vybrať terén, ktorý sú schopní zvládnuť, mať pri sebe mobil a oznámiť príbuzným alebo známym lokalitu, kde sa budú zdržiavať. V prípade viacerých osôb treba udržiavať vizuálny kontakt. Jesenné počasie je zradné, preto by nemali zabudnúť na vhodné oblečenie, obuv, nejaké jedlo a teplý nápoj. Dôležité sú reflexné prvky a zíde sa aj kompas.