Nezvestného dôchodcu z Pitelovej našli vďaka pomoci pátracieho psa
Autor TASR
Pitelová 30. septembra (TASR) - Pátracia akcia po nezvestnom 71-ročnom mužovi z Pitelovej (okres Žiar nad Hronom), ktorého hľadali záchranné zložky v pondelok (29. 9.), sa skončila so šťastným koncom. Muža našiel policajný pes zakliesneného a vysileného pod turistickým chodníkom. O prípade informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Ako polícia uviedla, nezvestnosť muža nahlásili po tom, ako išiel na prechádzku do lesa a svojim príbuzným sa dlhšie neozýval. Polícia začala okamžite s pátraním, previerky v mieste bydliska boli bezvýsledné. Po niekoľkých hodinách však lokalizovali jeho auto neďaleko miestnej reštaurácie v Budči v okrese Zvolen.
„Tento nález potvrdil možnosť, že nezvestný išiel na prechádzku v lokalite Boky k skalnému útvaru Čertova skala,“ priblížila polícia s tým, že pátračov doplnil aj zvolenský psovod. Po mužovi v teréne pátrali aj hasiči, drony či vrtuľník. Vysileného a zakliesneného muža našiel policajný pes asi 150 metrov pod turistickým chodníkom neďaleko od Čertovej skaly.
Policajti mužovi poskytli prvú pomoc. Z miesta nájdenia ho vyslobodili a zniesli hasiči a odovzdali ho do opatery záchranárom, ktorý ho transportovali do nemocnice, kde sa podľa polície aktuálne zotavuje. Polícia dodala, že v čase nájdenia bol v šoku a nevedel vysvetliť, ako sa dostal mimo turistického chodníka.
