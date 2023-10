NEZVESTNÉHO MUŽA NAŠLI: Pátranie pri obci Komjatná sa skončilo

Komjatná 12. októbra (TASR) - Po trojdňovom pátraní sa vo štvrtok podarilo nájsť nezvestného 51-ročného obyvateľa Komjatnej pri Ružomberku. Muž odišiel v utorok (10. 10.) do lesa neďaleko obce a keď sa nevrátil domov, začali po ňom pátrať dobrovoľníci. Na sociálnej sieti o tom informovala Horská záchranná služba (HZS).



Horskí záchranári dodali, že do hľadania sa zapojili v stredu (11. 10.). Spolu s nimi aj dobrovoľní hasiči či polícia. "Napriek snahe sa do noci muža žiadnemu z pátracích tímov nájsť nepodarilo," priblížili horskí záchranári.



Tímy prepátrali katastre obcí Komjatná, Žažkov, Polhora, Jasenová a oblasti Skalky, Hlavačky a Sivej skaly. Horskí záchranári prešli Kvačiansku a Prosiecku dolinu, Liptovskú Annu až po úbočia katastra obce Malatiná. Hľadaného zachytila poľovnícka fotopasca v lese nad Vyšným Kubínom, no na mieste ani v okolí ho nenašli.



Pátranie pokračovalo vo štvrtok od skorého rána, oblasť rozšírili na severné a južné úbočia Chočských vrchov a kataster Malatinej. Muža napokon našla pozemná skupina dobrovoľných horských záchranárov z Veľkej Fatry medzi Vyšným Kubínom a Leštinami, v mieste pod fotopascou. Podľa HZS bol dezorientovaný a bez vonkajších známok poranenia. Po prvotnom vyšetrení a konzultácii s lekárom ho záchranári odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračoval na ďalšie vyšetrenie do nemocnice.