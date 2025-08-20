Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Regióny

Nezvestného muža zo Svitu našli v lesnom poraste bez známok života

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová dodala, že presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva.

Autor TASR
Svit 20. augusta (TASR) - Nezvestného 51-ročného Ladislava Jaduta, po ktorom polícia v utorok (19. 8.) vyhlásila pátranie, našli ešte v ten deň bez známok života v lesnom poraste vo Svite, okres Poprad. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.

Dodala, že presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?