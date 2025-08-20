< sekcia Regióny
Nezvestného muža zo Svitu našli v lesnom poraste bez známok života
Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová dodala, že presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva.
Autor TASR
Svit 20. augusta (TASR) - Nezvestného 51-ročného Ladislava Jaduta, po ktorom polícia v utorok (19. 8.) vyhlásila pátranie, našli ešte v ten deň bez známok života v lesnom poraste vo Svite, okres Poprad. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.
