Nezvestného trojročného chlapca z Ďurkova našli mŕtveho

Ďurkov 8. marca (TASR) - Telo nezvestného trojročného chlapca z Ďurkova v okrese Košice-okolie našli v piatok bez známok života v katastri tejto obce. Nález potvrdila polícia. Chlapec bol nezvestný od stredy (6. 3.), odkedy po ňom pátrali polícia, záchranári aj dobrovoľníci.



"Po takmer troch dňoch intenzívneho pátrania sa nezvestnú maloletú osobu podarilo nájsť v katastri obce Ďurkov, žiaľ, už bez známok života. Obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie a na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.



Oznámenie o nezvestnosti dieťaťa prijala polícia v stredu popoludní na tiesňovej linke 158. "Policajti po nezvestnej maloletej osobe začali okamžite pátrať, do pátrania sa okrem policajtov z priľahlých obvodných oddelení zapojili aj psovod so služobným psom, záchranári so štvorkolkami, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľní hasiči z okolitých dedín," priblížila hovorkyňa. Súčinnosť poskytoval aj vrtuľník Ministerstva vnútra SR, do pátrania sa zapojili aj študenti Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach. Prepátrané bolo nielen blízke okolie či miesta možného výskytu chlapca, ale aj blízky lesný porast.