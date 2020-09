Po vodákovi, ktorý splavoval Hron, stále pátrajú

Banská Bystrica 8. septembra (TASR) – Policajti a hasiči z Banskej Bystrice aj v utorok intenzívne pátrali po 58-ročnom Košičanovi, ktorý v pondelok (7. 9.) spolu s priateľmi splavoval Hron. Neďaleko obce Šalková pri splave rieky, ktorej hladina stúpla po predchádzajúcom daždi, došlo k prevráteniu člna i s posádkou. Vodák z východu sa spod vodnej hladiny už nevynoril.



"Hasiči na člne počas dnešného dňa prepátrali úsek od Šalkovej až po Vlkanovú, ale nezvestného muža sa zatiaľ nájsť nepodarilo," informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Upozorňuje všetkých, ktorí chcú využiť posledné teplé dni práve podobnými aktivitami, aby zbytočne nehazardovali so životom.



"V žiadnom prípade nesadajte do člna bez záchrannej vesty, ak sa zhorší počasie alebo vášmu výletu predchádzajú búrky, radšej plavbu ukončite, prípadne preložte na iný termín. Požívanie alkoholu snáď netreba ani pripomínať. Určite urobíte lepšie, ak si fľašu necháte až do cieľa a pripijete si po vylodení na úspešnú plavbu," uvádzajú policajti.