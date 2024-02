NEVIDELI STE JU? Nezvestnú psychiatrickú pacientku zatiaľ nenašli

Banská Bystrica 28. februára (TASR) - V lesnom poraste nad banskobystrickou časťou Pršianska terasa polícia vykonala v stredu dopoludnia pátraciu akciu po nezvestnej 47-ročnej psychiatrickej pacientke Tatiane. Do akcie sa zapojilo niekoľko desiatok policajtov so služobným psom, hasiči i dobrovoľní hasiči z Badína a Sásovej, ale neúspešne. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, ktorá prijala oznámenie o jej nezvestnosti v utorok (27. 2.).



"Tatiana bola v telefonickom kontakte s matkou 25. februára, keď aj pravdepodobne odišla zo svojho bytu v Banskej Bystrici na neznáme miesto. Naposledy ju videli v utorok v potravinách v Malachove, pričom odísť mala práve smerom, kde prebehla pátracia akcia. Nezvestnú sa do týchto chvíľ vypátrať nepodarilo," uviedla polícia.



Žena je vysoká 175 centimetrov, štíhlej postavy, má stredne krátke blond vlasy a modré oči. V prípade spozorovania nezvestnej je potrebné ju umiestniť do bezpečia a volať na policajné číslo 158.