Pondelok 30. marec 2026
ŠŤASTNÝ KONIEC: 66-ročnú ženu z obce Hul našli

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Pátracia akcia bola situovaná v blízkosti vodných tokov, ktoré sa nachádzali v okolí bydliska nezvestnej ženy.

Autor TASR
Hul 30. marca (TASR) - Policajti úspešne ukončili pátranie po nezvestnej 66-ročnej žene z obce Hul v okrese Nové Zámky. Jej nezvestnosť nahlásil syn, ktorému sa matka neozvala. Vzhľadom na jej zlý zdravotný stav vznikol predpoklad, že môže byť v ohrození života, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Pátracia akcia bola situovaná v blízkosti vodných tokov, ktoré sa nachádzali v okolí bydliska nezvestnej ženy. Do pátrania bolo zapojených 20 policajtov z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch a niekoľko dobrovoľníkov, ktorí prehľadávali okolie.

Ženu sa podarilo nájsť dezorientovanú v blízkosti miestneho potoka. Javila známky podchladenia, preto bola rýchlou zdravotnou pomocou prevezená do nemocnice.

