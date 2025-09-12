< sekcia Regióny
VIDEO: Vodič nezvládol riadenie, dostal šmyk a narazil do zvodidiel
V úseku diaľnice, kde je rýchlosť upravená dopravnou značkou na 100 kilometrov za hodinu, mu bola nameraná rýchlosť 163 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. septembra (TASR) - Polícia uložila 800-eurovú pokutu vodičovi, ktorý na diaľnici D1 pri vysokej rýchlosti nezvládol riadenie, dostal šmyk a narazil do zvodidiel. Táto udalosť sa obišla bez zranení, no vozidlo zostalo nepojazdné. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Hliadku bratislavských dopravných policajtov v stredu (10. 9.) krátko pred 22.00 h počas merania rýchlosti na diaľnici D1 predbehlo v ľavom jazdnom pruhu osobné motorové vozidlo zn. Maserati. V úseku diaľnice, kde je rýchlosť upravená dopravnou značkou na 100 kilometrov za hodinu, mu bola nameraná rýchlosť 163 kilometrov za hodinu, a to aj napriek nepriaznivému počasiu,“ priblížila Bartošová.
Polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali predpisy a jazdili zodpovedne najmä za daždivého a nepriaznivého počasia. Upozorňuje, že vysoká rýchlosť môže mať fatálne následky.
„Hliadku bratislavských dopravných policajtov v stredu (10. 9.) krátko pred 22.00 h počas merania rýchlosti na diaľnici D1 predbehlo v ľavom jazdnom pruhu osobné motorové vozidlo zn. Maserati. V úseku diaľnice, kde je rýchlosť upravená dopravnou značkou na 100 kilometrov za hodinu, mu bola nameraná rýchlosť 163 kilometrov za hodinu, a to aj napriek nepriaznivému počasiu,“ priblížila Bartošová.
Polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali predpisy a jazdili zodpovedne najmä za daždivého a nepriaznivého počasia. Upozorňuje, že vysoká rýchlosť môže mať fatálne následky.