< sekcia Regióny
NEZVLÁDOL ZÁKRUTU: Motorkár spadol do hlbokej rokliny
Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam a stavu vozovky.
Autor TASR
Zliechov 20. októbra (TASR) - Ľahké zranenie utrpel v sobotu (18. 10.) pri dopravnej nehode na ceste tretej triedy v katastri Zliechova v okrese Ilava 35-ročný motocyklista. S motocyklom BMW nezvládol zákrutu a spadol do hlbokej rokliny. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam a stavu vozovky. V ostrej ľavotočivej zákrute zišiel s motocyklom mimo cesty a prepadol sa cez zvodidlá do približne 20 až 25 metrov hlbokej rokliny. Motocykel sa ešte krátko sám pohyboval vedľa cesty po pravej strane, až sa zastavil opretý o zvodidlá, ktoré nepoškodil,“ opísala Klenková.
Na miesto podľa nej privolali aj hasičov, ktorí motocyklistu vytiahli na nosidlách a odovzdali záchranárom. Tí muža následne previezli do nemocnice na vyšetrenie, utrpel len ľahké zranenie. Policajti ho podrobili aj dychovej skúške, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom.
Polícia apeluje na vodičov, aby jazdili s rozumom. „Rýchlosť prispôsobte nielen predpisom, ale aj svojim schopnostiam, počasiu a stavu vozovky. Stačí chvíľka nepozornosti a následky môžu byť vážne. Najdôležitejšie je, aby ste sa z každej cesty vrátili domov zdraví,“ adresovala šoférom Klenková.
„Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam a stavu vozovky. V ostrej ľavotočivej zákrute zišiel s motocyklom mimo cesty a prepadol sa cez zvodidlá do približne 20 až 25 metrov hlbokej rokliny. Motocykel sa ešte krátko sám pohyboval vedľa cesty po pravej strane, až sa zastavil opretý o zvodidlá, ktoré nepoškodil,“ opísala Klenková.
Na miesto podľa nej privolali aj hasičov, ktorí motocyklistu vytiahli na nosidlách a odovzdali záchranárom. Tí muža následne previezli do nemocnice na vyšetrenie, utrpel len ľahké zranenie. Policajti ho podrobili aj dychovej skúške, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom.
Polícia apeluje na vodičov, aby jazdili s rozumom. „Rýchlosť prispôsobte nielen predpisom, ale aj svojim schopnostiam, počasiu a stavu vozovky. Stačí chvíľka nepozornosti a následky môžu byť vážne. Najdôležitejšie je, aby ste sa z každej cesty vrátili domov zdraví,“ adresovala šoférom Klenková.