Nič nezametáme pod koberec, tvrdí na margo kontroly v RCB J. Droba

Bratislava 9. novembra (TASR) – Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) nezametá nič pod koberec, ale situáciu rieši. Vyhlásil to predseda BSK Juraj Droba na margo doterajších zistení z kontroly, podľa ktorých mala spoločnosť Regionálne cesty Bratislava (RCB), v ktorej BSK vlastní 68 percent akcií, pripraviť kraj o 2,5 milióna eur.



Droba podotýka, že správa hlavného kontrolóra BSK Štefana Marušáka je neúplná. "Netvrdím to len ja, ale zhodla sa na tom väčšina krajských poslancov. Zastupiteľstvo v piatok (8. 11.) kontrolóra požiadalo o doplnenie správy a komplexnú kontrolu priamo v spoločnosti RCB spätne až do roku 2012," napísal na sociálnej sieti Droba.



Deklaruje, že riešenie situácie v RCB bolo jednou z priorít už krátko po jeho nástupe do vedenia BSK. Výsledkom bola podľa Drobu séria systémových opatrení, ktoré zvýšili efektivitu a transparentnosť nakladania s verejnými financiami. "Zmluva s RCB má viac ako desať rokov a je nevypovedateľná. Inými slovami, zdedili sme zmluvu, ktorú musíme napĺňať. Napriek tomu žiadame druhého akcionára, aby bola zmluva ešte pred jej vypršaním otvorená a podmienky zmenené," podotkol šéf BSK.



Ako tvrdí, v roku 2018 pod jeho vedením vykonal kraj vecné kontroly vystavených faktúr a pristúpil k vráteniu viacerých sporných faktúr. "Na transparentnosť celého procesu dohliadajú poslanci zastupiteľstva, keďže schvaľujú investičný plán spoločnosti RCB," poznamenal Droba. Najdôležitejším opatrením, ktoré sa zaviedlo do praxe v roku 2018, je podľa neho prísna kontrola zrealizovaných prác. "BSK na rozdiel od minulosti požaduje, aby k faktúram boli predkladané denné záznamy o výkone a k jednotlivým položkám v súpise prác musí byť predkladaná fotodokumentácia. To tu v minulosti nebolo," tvrdí s tým, že ak tu vzniká spor o tom, či boli alebo neboli nejaké práce v minulosti naozaj vykonané, tak najdôležitejšie je, že takéto riziko súčasné vedenie BSK systémovým opatrením znížilo na minimum.



"BSK nie je jediným vlastníkom spoločnosti RCB a naše výkonné právomoci sú obmedzené vlastníckymi vzťahmi, stanovami aj nájomnými vzťahmi. To je realita, ktorú sme zdedili," upozornil. BSK podľa jeho slov od tohto roka aktívne rokuje o zmene stanov spoločnosti RCB s cieľom posilniť vplyv kraja na chod firmy. "Súčasne samosprávny kraj pripravuje revízie platných zmlúv s cieľom zabezpečiť efektívnejšie a transparentnejšie nakladanie s verejnými financiami," uviedol.



Predmetom kontroly hospodárenia a vynakladania finančných prostriedkov v RCB za obdobie rokov 2017 a 2018 boli stredové deliace čiary a vodiace čiary na vyše 500 kilometroch ciest druhej a tretej triedy. Kontrola bola vykonaná zatiaľ len na Úrade BSK, pokračovať má ešte priamo v spoločnosti RCB. Hlavný kontrolór BSK však už poukázal na viaceré pochybenia. Situáciou sa budú zaoberať poslanci Zastupiteľstva BSK na svojom mimoriadnom rokovaní.