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NIČIVÁ BÚRKA: Mesto Prešov pokračuje v odstraňovaní škôd
Mesto zároveň vyzýva občanov na zvýšenú opatrnosť. V teréne sa pohybuje veľké množstvo mechanizmov a techniky.
Autor TASR
Prešov 2. júla (TASR) - Mesto Prešov pokračuje v sanácii verejných priestranstiev a verejnej zelene po stredajšej (1. 7.) búrke. Pracovníci odboru životného prostredia mestského úradu boli počas dopoludnia v teréne a monitorovali škody. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Najviac prác sa podľa neho sústreďuje na Námestie Kráľovnej pokoja. „Dnes bolo odstránených približne 15 poškodených stromov vo verejnej zeleni. Ďalších päť stromov bolo odstránených pri cyklochodníku pri Kostole Kráľovnej pokoja, aby bol opäť plne priechodný pre chodcov aj cyklistov,“ povedal Hudák.
Prednostne boli odstránené popadané stromy v areáloch Materskej školy Kráľovnej pokoja, Základnej školy Kráľovnej pokoja a Materskej školy Mukačevská. Cieľom je podľa mesta zabezpečiť bezpečný prístup občanov do volebných miestností počas sobotňajšieho (4. 7.) referenda.
Mesto zároveň pokračuje v čistení ulíc a verejných priestranstiev. Vyčistené boli zastávky MHD na Sídlisku III od Clementisovej po nákupné stredisko Centrum. Mokré čistenie prebehlo na uliciach Levočská, Obrancov mieru, Clementisova a Volgogradská. Aktivační pracovníci pomáhali s upratovaním pri obchodných centrách Centrál, Družba a Centrum. Upratovala sa aj Hlavná a Masarykova ulica.
V piatok (3. 7.) má byť odstránených ďalších približne 15 vyvrátených stromov. Začať sa má aj zabezpečovanie a sanácia nebezpečne naklonených stromov, pri ktorých hrozí pád. Práce budú pokračovať počas piatka aj soboty, predovšetkým v lokalitách mimo referendových miestností.
Mesto žiada vodičov o preparkovanie vozidiel, aby bolo možné efektívne čistiť vnútrobloky, parkoviská a odvážať drevnú hmotu. Občania, ktorí pomáhajú s upratovaním, môžu zhromažďovať popadané konáre a lístie na okrajoch verejnej zelene pri komunikáciách alebo chodníkoch.
Mesto zároveň vyzýva občanov na zvýšenú opatrnosť. V teréne sa pohybuje veľké množstvo mechanizmov a techniky. Na viacerých miestach je terén po búrke premáčaný, rozbahnený a nestabilný, preto je podľa mesta potrebné zvýšiť obozretnosť pri pohybe v postihnutých lokalitách.
Najviac prác sa podľa neho sústreďuje na Námestie Kráľovnej pokoja. „Dnes bolo odstránených približne 15 poškodených stromov vo verejnej zeleni. Ďalších päť stromov bolo odstránených pri cyklochodníku pri Kostole Kráľovnej pokoja, aby bol opäť plne priechodný pre chodcov aj cyklistov,“ povedal Hudák.
Prednostne boli odstránené popadané stromy v areáloch Materskej školy Kráľovnej pokoja, Základnej školy Kráľovnej pokoja a Materskej školy Mukačevská. Cieľom je podľa mesta zabezpečiť bezpečný prístup občanov do volebných miestností počas sobotňajšieho (4. 7.) referenda.
Mesto zároveň pokračuje v čistení ulíc a verejných priestranstiev. Vyčistené boli zastávky MHD na Sídlisku III od Clementisovej po nákupné stredisko Centrum. Mokré čistenie prebehlo na uliciach Levočská, Obrancov mieru, Clementisova a Volgogradská. Aktivační pracovníci pomáhali s upratovaním pri obchodných centrách Centrál, Družba a Centrum. Upratovala sa aj Hlavná a Masarykova ulica.
V piatok (3. 7.) má byť odstránených ďalších približne 15 vyvrátených stromov. Začať sa má aj zabezpečovanie a sanácia nebezpečne naklonených stromov, pri ktorých hrozí pád. Práce budú pokračovať počas piatka aj soboty, predovšetkým v lokalitách mimo referendových miestností.
Mesto žiada vodičov o preparkovanie vozidiel, aby bolo možné efektívne čistiť vnútrobloky, parkoviská a odvážať drevnú hmotu. Občania, ktorí pomáhajú s upratovaním, môžu zhromažďovať popadané konáre a lístie na okrajoch verejnej zelene pri komunikáciách alebo chodníkoch.
Mesto zároveň vyzýva občanov na zvýšenú opatrnosť. V teréne sa pohybuje veľké množstvo mechanizmov a techniky. Na viacerých miestach je terén po búrke premáčaný, rozbahnený a nestabilný, preto je podľa mesta potrebné zvýšiť obozretnosť pri pohybe v postihnutých lokalitách.