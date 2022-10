Nie je jedno, kto je na čele mesta či kraja, zhodujú sa Petržalčania

Bratislava 29. októbra (TASR) – Nie je jedno, kto stojí na čele mesta či kraja, zhodujú sa voliči v bratislavskej Petržalke. Mnohí svoje volebné právo berú aj ako povinnosť i možnosť ovplyvniť dianie v mestskej časti, meste či kraji.



"Bol som voliť vždy, keď som mohol, išiel som aj teraz. Ešte aj víkendový program som si upravil tak, aby som v sobotu ráno mohol odvoliť," uviedol pre TASR Tomáš Mihály.



Na Slovensku podľa neho prax ukázala, že nie je jedno, kto šéfuje mestu či kraju. Je presvedčený, že na čele samospráv by mali byť ľudia s jasnou víziou ako napredovať a snahou to presadzovať. Hoci dianie v komunálnej či krajskej politike nesleduje dopodrobna, o dianie sa zaujíma globálne. "Všímam si, čo sa deje v meste, aké zmeny nastali za posledné roky a čo všetko sa ešte plánuje," podotkol Mihály.



O politiku všeobecne, teda nielen na celoštátnej, ale aj lokálnej úrovni, sa zaujíma aj Petržalčan Petr Hvalčák. "Nie je mi jedno, v akom meste či kraji žijem. Ako sa kraj a mesto, kde žijem, rozvíja," skonštatoval pre TASR.



Negatívne vníma úsilie niektorých ľudí dostať sa na tak dôležité miesta ako sú napríklad zastupiteľstvá. Nemyslí si, že by sa do nich mali dostať takí, ktorí nemajú čo ostatným ponúknuť k zlepšeniu života. A to aj s ohľadom na to, že lokálna politika sa občanov dotýka veľmi priamo.



Viac sa síce zaujíma o mesto ako kraj, spojené voľby to však trocha zmenili. "Snažil som sa viac si doštudovať problematiku v širšom kontexte a detailnejšie. Príde mi, že je to zložitejšie chvíľami ako si naštudovať veci pred parlamentnými voľbami," podotkol Hvalčák.



Voliči si vyberajú predsedu Bratislavského samosprávneho kraja i poslancov krajského zastupiteľstva, primátora Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj starostov mestských častí a poslancov do miestnych zastupiteľstiev.