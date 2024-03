Nie je jedno, kto obsadí kreslo prezidenta, zhodujú sa Petržalčania

Bratislava 23. marca (TASR) - Prezident je jedným z troch hlavných ústavných činiteľov a v žiadnom prípade nie je jedno, kto toto kreslo obsadí. Obzvlášť v čase, keď sa medzinárodné vzťahy javia ako mimoriadne dôležité. Zhodujú sa na tom Petržalčania, ktorí sa v sobotných prezidentských voľbách rozhodli uplatniť si svoje volebné právo.



"Hlava štátu nielenže pomáha tvoriť atmosféru vo vnútri krajiny, ale zároveň akosi prezentuje krajinu a národ navonok. Takže v žiadnom prípade nie je jedno, kto túto úlohu zastáva," povedal pre TASR Petržalčan Petr Hvalčák.



Medzi dôležité vlastnosti prezidenta považuje nielen znalosť Ústavy SR, ale aj úctu k nej. Zdôrazňuje tiež skromnosť a rozvahu, istý stupeň diplomacie pri rokovaniach so zahraničnými partnermi či schopnosť udržiavať slušnosť národa. "Mal by to byť človek slušný, ale zároveň rázny pri dodržiavaní zákona a ústavy. A očakávať by to mal aj od svojich politických partnerov," poznamenal Hvalčák.



Keďže má prezidentská funkcia okrem iného aj reprezentatívnu funkciu, hlavou štátu by mal podľa Petržalčanky Bianky Nagyovej byť človek s kultivovaným správaním a obrovským prehľadom vo veciach domácich aj zahraničných. Možnosť ísť voliť aj v prezidentských voľbách považuje nielen za využitie svojho práva, ale aj za svoju občiansku povinnosť.



"Mám možnosť svojou troškou ovplyvniť to, ako je Slovensko vnímané v očiach ostatných krajín. Ťažilo by ma svedomie, keby som túto svoju právomoc nevyužila. Bez ohľadu na výsledok volieb," skonštatovala Nagyová.



Čo sa týka právomocí prezidenta, považuje všetky za dôležité. Počnúc reprezentovaním krajiny v zahraničí cez vplyv na legislatívu prostredníctvom veta, po efekt na samotných ľudí.



Podľa Petržalčana Tomáša Mihályho má prezident doma garantovať ústavnosť a rovnoprávnosť občanov, v zahraničí na úrovni reprezentovať krajinu. Má byť tiež prezidentom všetkých občanov. Má byť taktiež vzdelaný, inteligentný či rozvážny. Za najdôležitejšiu kompetenciu hlavy štátu považuje právo vetovať zákony.



"Pri súčasnej politickej situácii na Slovensku ide naozaj o veľa," zdôraznil. Pri tohtoročných kandidátoch na prezidenta diskusie nesledoval. Ako hovorí, jeho duševné zdravie je pre neho dôležité, koho bude voliť, vedel aj bez toho.