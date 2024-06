Rezort kultúry ešte nerozhodol, či bude hotel Kyjev národnou pamiatkou

Bratislava 17. júna (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR ani po roku nerozhodlo, či bude hotel Kyjev spolu s obchodným domom Prior v Bratislave vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Rezort však nevylučuje, že rozhodnúť by mohol ešte tento rok. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská. Developer sa voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolal v polovici júna 2023.



"Ministerstvo kultúry v tejto veci ešte nerozhodlo. Pred vydaním rozhodnutia o odvolaní je potrebné vykonať všetky potrebné procesné úkony," skonštatovala Bačinská.



Ministerstvo pritom podľa nej rieši súbežne viaceré odvolania, ktoré boli podané proti rozhodnutiam PÚ SR. Zároveň opätovne pripomenula, že ide o administratívne veľmi náročný proces. "V uvedenej veci by sa malo s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodnúť v priebehu tohto roka," doplnila Bačinská.



Developer, spoločnosť Lordship, ktorý má dlhodobo v pláne hotel zrekonštruovať, hovorí, že od podania odvolania voči rozhodnutiu pamiatkarov sa snaží o aktívnu komunikáciu a bol pripravený poskytnúť ministerstvu maximálnu súčinnosť. Dodnes však podľa vlastných vyjadrení nepozná dôvody nečinnosti ministerstva. "Doteraz neprišli ani na obhliadku priestoru, na základe ktorej majú ďalej rozhodovať," uviedla spoločnosť pre TASR.



Spoločnosť je presvedčená, že urobila všetky potrebné kroky na to, aby mohla zrealizovať obnovu bývalého hotela Kyjev i jeho okolia v súlade s rozhodnutiami relevantných úradov. Uvedomuje si, že aktuálny stav trápi nielen ju, ale aj obyvateľov. Avšak v dôsledku neexistencie právoplatného rozhodnutia rezortu kultúry, rovnako tak stanoviska na usmernenie činnosti PÚ SR, má byť rukojemníkom vzniknutej situácie. Ako vlastník objektu nemá právnu istotu pri otázke disponovania s objektom. Súčasná "neistota" podľa nej brzdí obnovu, spôsobuje ekonomické škody a komplikuje rokovania s budúcimi prevádzkovateľmi ubytovania.



Pri otázke, či zvažuje prípadné odstúpenie od projektu, spoločnosť zdôraznila, že s takýmto záverom nepočíta. "Nepripúšťame si možnosť, že budeme čakať ďalší rok," podotkla spoločnosť Lordship.



Napriek tomu, že PÚ SR ešte v roku 2013 rozhodol, že polyfunkčný objekt, ktorý tvorí hotel Kyjev s OD Prior, nebude vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, vydal v máji 2023 rozhodnutie o vyhlásení za NKP. Dôvodom má byť ochrana historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty. Pamiatkari zároveň odmietajú, že by to znemožnilo obnovu. S tým však nesúhlasí developer, ktorý zmenu ich postoja vníma ako "zmenu pravidiel počas hry". V polovici júna 2023 sa voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolal. Dlhodobo deklaruje, že súčasné plány nepočítajú so žiadnou demoláciou budovy, ani výraznou zmenou vzhľadu budovy.



Hotel Kyjev, vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami, postavili v roku 1973. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011. V júni 2018 sa fasáda chátrajúceho hotela zmenila vďaka streetart festivalu na jedno z najväčších umeleckých diel v histórii Slovenska.