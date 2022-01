Nie je známe, či cestné mosty v okrese Detva tento rok kraj obnoví

Banská Bystrica 7. januára (TASR) – Zatiaľ nie je známe, či niektoré cestné mosty v Detvianskom okrese tento rok Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) obnoví. Z pravidelných prehliadok, ktoré robili technici Banskobystrickej regionálnej správy ciest, nebola totiž požiadavka na zaradenie rekonštrukcie mostov do registra investícií na tento rok. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Ako dodala, v registri je však rezerva na rekonštrukciu a sanáciu mostov druhej a tretej triedy v kraji. „Presné využitie prostriedkov v tejto chvíli nie je naplánované, poslanci však budú o ich rozdelení rozhodovať v priebehu roka podľa potreby a aktuálnych požiadaviek,“ vysvetlila s tým, že rozpočet na tento účel je 105.147 eur.



Pripomenula tiež, že medzi plánovanými akciami v okrese Detva je rekonštrukcia cesty Kalinka, vyčlenených je na ňu 72.802 eur. Ďalšou je úsek Detvianska Huta - Žabica - Látky, rozpočet je vo výške 208.991 eur. Nachádza sa medzi nimi aj lokalita Vígľaš-železničná stanica, suma je 38.302 eur. Register tiež obsahuje naplánované práce na ceste v Hriňovej v sume 50.000 eur.



Podľa hovorkyne vlani kraj v Detvianskom okrese riešil viaceré akcie. Týka sa to úsekov ciest medzi Detvou a detvianskou železničnou stanicou, ulice Nová Ves v Detve, patrí tam aj oprava cesty medzi Detvou a obcou Dúbravy. Súčasťou opráv bola i cesta v obci Korytárky. „Celkovo bola do okresu Detva z rozpočtu kraja na opravy ciest a mostov za roky 2020 až 2021 vyčlenená suma 1.292.768 eur s DPH,“ podotkol v lete pre TASR podpredseda BBSK Roman Malatinec.