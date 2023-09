Nie je známe, kedy sa zničený most cez Slatinu v Detve dočká obnovy

Detva 7. septembra (TASR) - Stále nie je známe, kedy sa zničený cestný most cez rieku Slatina pri železničnej stanici v Detve dočká obnovy. V registri investícií Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý ho má v správe, zatiaľ nie je. TASR to potvrdila hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková.



Na most v roku 2022 spracovali diagnostiku a podľa nej ho zaradili do technického stavu kategórie šesť, čo znamená, že je veľmi zlý. Náklady na jeho rekonštrukciu odhadli na 612.000 eur s DPH. "Spracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti vychádza približne na 44.200 eur s DPH," objasnila. Dodala, že v rámci rekonštrukcie je potrebná výmena celej nosnej konštrukcie, krídiel a prechodovej oblasti, a tiež opôr mosta. O vyčlenení finančných prostriedkov musia podľa hovorkyne rozhodnúť poslanci BBSK.



Hovorca mesta Detva Milan Suja podotkol, že je v záujme mesta, aby sa most čo najskôr podarilo opraviť. "Nie je to však náš majetok, preto nemôžeme do jeho opravy nič investovať," vysvetlil. Doplnil, že samospráva je v kontakte s odborom cestnej infraštruktúry Úradu BBSK a bude apelovať aj na krajských poslancov, ktorí zastupujú okres Detva. Cieľom podľa mesta je, aby túto investíciu presadili do registra investícií BBSK pre najbližšie obdobie. "A následne, aby urobili všetko pre vyčlenenie finančných prostriedkov potrebných na opravu mosta," spresnil.



Štepáneková zdôraznila, že v registri investícií je cestný most v starej časti Detvy, ktorý sa nachádza pri bývalej píle. Kraj bude súťažiť projektanta a aj zhotoviteľa v jednom. Projektovať a zrekonštruovať ho chcú v odhadovanej cene 326.000 eur. "Predpokladá sa oprava ríms, sanácia poškodenej výstuže, úprava chodníkov pre peších a osadenie bezpečnostných prvkov," informovala s tým, že verejné obstarávanie na projekt a zhotoviteľa by malo byť ukončené do konca tohto roka.