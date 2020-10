Nie sme si vedomí porušenia legislatívy zo strany R.Kusého, tvrdí MiÚ

Bratislava 1. októbra (TASR) - Nie sme si vedomí žiadneho porušenia legislatívy, ktorého by sa mohol starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý dopustiť. Pre TASR to uviedol hovorca novomestskej samosprávy Marek Tettinger. Miestny úrad (MiÚ), ako aj Kusý boli podľa hovorcu za posledných desať rokov opakovane terčom rôznych anonymných trestných oznámení a obvinení.



„Orgánom činným v trestnom konaní sme vždy poskytli maximálnu súčinnosť, rovnako budeme konať aj v tomto prípade. Doteraz sa vždy všetky vznesené obvinenia ukázali ako neopodstatnené a nezmyselné. Sme presvedčení, že inak to nebude ani tentoraz. V tejto chvíli nemáme vedomosť, čoho by sa malo aktuálne trestné oznámenie týkať,“ skonštatoval pre TASR Tettinger.



K celej záležitosti sa miestny úrad bude môcť vyjadriť, až keď spozná, čoho sa aktuálny prípad týka. Hovorca mestskej časti tvrdí, že im nik netlmočil ani žiadne relevantné výhrady či podozrenia, ktoré by zakladali podozrenie, že úrad či jeho štatutári v čomkoľvek postupovali protiprávne. „Ako úrad sa dlhodobo usilujeme posilňovať transparentnosť, hospodárnosť pri verejnom obstarávaní, presadzujeme efektívnejšie fungovanie samosprávy a zabezpečenie férového prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu,“ poznamenal.



Bratislavskí policajti vo štvrtok ráno zadržali verejného činiteľa. Obvinený je zo spáchania trestného činu proti poriadku vo veciach verejných. „So zadržaným v súčasnosti vyšetrovateľ vykonáva potrebné procesné úkony,“ spresnili policajti s tým, že viac informácií prinesú, keď to umožní procesná situácia vo vyšetrovaní. Tri od seba nezávislé zdroje pre TASR uviedli, že zadržaným má byť starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.