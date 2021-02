Nie všetky mestské časti Bratislavy už vedia náklady na testovanie

Bratislava 6. februára (TASR) – Nie všetky bratislavské mestské časti majú vyčíslené náklady januárového skríningového testovania na ochorenie COVID-19. Odhady nákladov v Starom Meste presahujú 60.000 eur, v Ružinove by mohli dosiahnuť okolo 180.000 eur. Petržalka ich vyčísli až po druhom skríningu. Samosprávy veria, že štát im náklady v požadovanej výške uhradí, Staré Mesto napríklad poukazuje na to, že ešte nemá preplatené všetky náklady z prvého celoplošného testovania.



"Či štát preplatí všetky náklady, nevieme. V každom prípade však predpokladáme, že preplatí deklarovaných päť eur na vykonaný test. Z prvého celoplošného testovania mestská časť nemá dodnes preplatené všetky náklady," uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove s tým, že náklady hradí mestská časť z vlastných zdrojov.



Finálna výška nákladov bude podľa hovorcu známa, až keď budú odsúhlasené faktúry spoločností, s ktorými mestská časť spolupracuje. Podľa odhadov presahujú momentálne 60.000 eur, deklarované preplatenie päť eur na test by podľa mestskej časti malo stačiť. Najväčšou položkou sú náklady na zdravotníkov a administratívnych pracovníkov, tvoria viac ako 50 percent celkových nákladov.



Najväčšiu položku tvoria mzdové náklady aj v Ružinove, podľa starostu Martina Chrena predstavujú takmer tri štvrtiny všetkých výdavkov, ktoré sa pri vtedajších 59 odberných miestach šplhajú k sume takmer 180.000 eur. Pri preplatení fixnej sumy by mala dostať mestská časť okolo 160.000 eur.



"Znamená to, že to, čo nám štát prepláca, nepokryje úplne 100 percent výdavkov, ktoré sme mali, ale je to tesné. Spojené je to hlavne tým, že sme chceli zabezpečiť obyvateľom bezpečie, komfort a pohodu pri testovaní a otvorili sme viac odberných miest, pričom sa prišlo otestovať takmer o štvrtinu menej ľudí ako v októbri," priblížil pre TASR Chren. Rozdiel by mala samospráva vykryť z bežných výdavkov rozpočtu, ochranné prostriedky, ktoré ostali, vie využiť neskôr.



Najväčšia mestská časť Petržalka zúčtuje náklady až po víkende. "Podľa informácií z okresného úradu druhý skríning potrvá do 7. februára, potom sa zúčtujú náklady," povedala pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková s tým, že mestská časť má pre tento rok schválenú rozpočtovú kapitolu COVID-19.



Najväčšiu položku tvoria opäť personálne náklady na zriadenie odberných miest, teda na zdravotníkov, dobrovoľníkov i zamestnancov mestskej časti zabezpečujúcich logistiku. Mestská časť zároveň investovala aj do kúpy 24 čítačiek pre rýchlejšiu registráciu, stáli od 500 do 700 eur za kus. "Náklady na kúpu čítačiek, ako aj vývoj zrýchleného systému sa mestskej časti určite vrátia v krátkom čase, keďže výrazne prispieva k zníženiu počtu personálu potrebného na testovanie," podotkla Halašková.