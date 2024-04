Niekdajší sklad soli je dominantou prešovskej mestskej časti Solivar

Prešov 24. apríla (TASR) - Dominantou prešovskej mestskej časti Solivar je historická budova Slovenského technického múzea (STM) - Múzea Solivar, ktorá v minulosti slúžila ako sklad soli. Po požiari v máji v roku 1986, keď objekt úplne vyhorel, sa ho podarilo v roku 2014 z eurofondov obnoviť do súčasnej podoby.



Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky sa podľa riaditeľa STM - Múzea Solivar Mareka Duchoňa uskutočnila takpovediac päť minút po dvanástej hodine, keďže hrozila deštrukcia veže, ktorá sa po požiari zachovala. Následne by došlo k zničeniu múrov a celej pamiatky.



"Po požiari ostalo len obvodové murivo a viac-menej všetky drevené časti, ktoré boli v objekte, či už vzácna svorníková strecha alebo obloženie stien, zhorelo. Pristúpilo sa ku konzervácii daných zostatkov a v podstate objekt chátral 29 rokov, keď sa začalo s jeho rekonštrukciou," uviedol pre TASR Duchoň.



Financie na rekonštrukciu sa im podarilo získať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti. "Získali sme viac ako 2,4 milióna eur, z toho 85 percent boli prostriedky Európskej únie a 15 percent išlo zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo kultúry SR," vysvetlil Duchoň.



"Cieľom projektu bolo urobiť z toho kultúrno-kongresové centrum, takže sa musela zosúladiť história s novodobou časťou, čo si myslím, že sa aj podarilo," doplnil riaditeľ a poukázal i na špecifický krov objektu. "S rozponom 32 metrov a takéhoto svorníkového typu to bol jediný krov v Európe. Tým, že soľ je agresívna, bol celý krov postavený bez kovového klinca. Urobil sa do pôvodného stavu, aj keď, samozrejme, niekde sa už použili aj modernejšie prvky," priblížil Duchoň.



Po rekonštrukcii sa objekt stal sídlom STM - Múzea Solivar. Vytvorili sa kancelárske priestory, technické zázemie a priestory pre expozície a využíva sa tiež na konferencie, kongresy a bankety. Postupne budujú i expozície.



"Prvá, ktorú sa nám podarilo zrealizovať z eurofondov v rámci programu Interreg, čiže slovensko-poľskej spolupráce, je s názvom Skladovanie a distribúcia soli. Návštevníkom približne funkciu na ktorú objekt slúžil. Rozpracovanú máme expozíciu soľnobanskej paličkovanej čipky. Ďalej tu máme expozíciu Nový solivar, prezident Masaryk, pretože to je už tiež história a súvisí so starým závodom. Tretiu miestnosť máme pripravenú, zatiaľ sú tam modely solivarského závodu a využívame ju na rôzne dočasné výstavy," dodal Duchoň.