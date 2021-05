Niekdajší viceprimátor Prešova v kauze prijímania úplatku vinu odmieta

Pezinok 6. mája (TASR) - Bývalý hokejista a niekdajší viceprimátor mesta Prešov René P. trvá na svojej nevine a obžalobu z prijímania úplatku odmieta. Prostredníctvom svojej obhajkyne Ireny Sopkovej to vo štvrtok uviedol pred samosudcom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.



René P. zároveň odmietol návrh na uzavretie dohody o vine a treste. "Môj klient sa cíti nevinný a skutok sa nestal tak, ako to opísala obžaloba," uviedla Sopková.



Obžalovaný bývalý hokejista sa pred samosudcu postaví v piatok (7. 5.), jeho obhajkyňa si vyžiadala čas na preštudovanie súdneho spisu. Konanie voči bývalému hokejistovi bolo vylúčené na samostatné konanie a do spisu boli doplnené ďalšie výpovede svedkov. Súd tak pokračoval vypočúvaním ďalších svedkov už bez prítomnosti Reného P.



"Je to veľmi málo času na preštudovanie spisu, ale my v snahe nerobiť prieťahy sme s tým súhlasili," reagovala po odchode z pojednávacej miestnosti pre TASR Sopková.



René P. je obžalovaný z prijímania úplatku za intervenciu pri rekonštrukcii Základnej školy Májové námestie v Prešove. Išlo o viaceré prípady získavania zákaziek stavebnej firmy.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry preto podal obžalobu 27. júla 2020 na Špecializovaný trestný súd na 12 osôb obvinených z poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, machinácie pri verejnom obstarávaní a korupčných deliktov.



ŠTS rozhodol 26. októbra 2020 trestným rozkazom. Štyria obžalovaní vrátane Reného P. podali voči tomu odpor.