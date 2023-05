Niekoľko farností sa aj tento rok zapojí do podujatia Noc kostolov

Bratislava 31. mája (TASR) - Niekoľko slovenských farností otvorí svoje kostoly mimoriadne pre verejnosť v piatok (2. 6.) o 18.00 h, pretože sa zapoja do podujatia Noc kostolov. Podujatie nemá na Slovensku svojho oficiálneho garanta, zoznam miest prináša stránka apsida.sk. V stredu o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.



Na Slovensku sa zapoja viaceré chrámy, ale aj ruiny kláštorov či kostolov. Ide napríklad o ruinu benediktínskeho kláštora vo Veľkej Skalke, ruinu Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach. Verejnosť sa môže ísť pozrieť aj do viacerých kostolov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, napríklad vo Svätom Kríži, Banskej Štiavnici, Košiciach, Bratislave, Starej Turej, či Levoči. Otvorené budú aj viaceré kostoly i kaplnky v Nových Zámkoch a Vrábľoch, ale aj v Prešove, Prievidzi, Cíferi, Michalovciach či Banskej Bystrici. Zoznam zapojených cirkevných pamiatok je zverejnený na webe apsida.sk.



Na Slovensku pôjde o 13. ročník podujatia, ktorého cieľom je otvoriť chrámy širokej verejnosti. Noc kostolov vznikla v roku 1995 v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a v roku 2005 sa podujatie rozšírilo aj do Rakúska a postupne i do ďalších krajín Európy. V roku 2010 sa zapojila do podujatia aj Slovenská republika. Noc kostolov má ekumenický charakter.