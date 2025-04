Niektoré body programu Dní svätého Juraja v Dunajskej Strede zrušili

Dunajská Streda 26. apríla (TASR) - Sobotňajší program podujatia Dni svätého Juraja v Dunajskej Strede, ktoré sa začali v utorok 22. apríla a potrvajú do pondelka 28. apríla, v súvislosti so štátnym smútkom upravili. Festival, ktorý sa mal konať na Trhovisku a popoludňajšie programy v rovnakom areáli, sú zrušené. Galavečer odovzdania verejných ocenení mesta Dunajská Streda sa však uskutoční podľa plánu - v sobotu o 16.00 v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára (divadelná sála). Samospráva o tom informovala na webe.



„Slovenská vláda vyhlásila na sobotu, na deň pohrebu pápeža Františka, štátny smútok. Ustanovenia týkajúce sa dňa smútku budú účinné od 8.00 do 18.00 h, ovplyvnia teda sériu sobotňajších programov Dní svätého Juraja v Dunajskej Strede,“ priblížila. Zmeny sa netýkajú galavečera ani nedeľných či pondelkových programov. Galavečer udeľovania ocenení mesta bude sprevádzať kultúrny program.



Vystúpenia v rámci Dní svätého Juraja po 18.00 h prebehnú podľa avizovaného programu. „O 18.30 h vystúpi mimoriadne obľúbená dvojica György Korda a Klári Balázs a následne od 21.00 h na pódium príde formácia Fortissimo. Sobotu uzavrie nespútaná zábava s DJ Hoffmanom so začiatkom o 22.30 h,“ doplnila radnica.