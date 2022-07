Niektoré časti Bratislavy prijali do materských škôl skoro všetky deti

Bratislava 8. júla (TASR) - V niektorých bratislavských mestských častiach dokázali prijať do materských škôl (MŠ) na nasledujúci školský rok 2022/2023 takmer všetky deti, najmä tie, ktoré majú v nich trvalý pobyt. Naopak, v bratislavskom Ružinove či Rači chýbajú kapacity a miesto nedostali najmä trojročné deti.



V Ružinove dostali 2720 žiadostí o prijatie do materských škôl, po odstránení duplicít riešili 1291 detí. "Prijať sme zatiaľ vedeli 702 a neprijali sme 195 trojročných ružinovských detí. Ďalších 340 neprijatých bolo mladších ako tri roky, prípadne z iných mestských častí," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia na Miestnom úrade Ružinov Tatiana Tóthová. Ako dodala, v týchto dňoch sa ešte riešia odvolania, takže nejde o finálne počty. "Do konca roka ešte v Ružinove pribudne približne 100 nových miest v škôlkach a o čosi neskôr ešte ďalšie štyri triedy, čo bude miesto pre ďalších 80 detí," povedala.



V bratislavskej Rači bolo do materských škôl prijatých 451 jedinečných prihlášok. "Prijatých detí je 273 do ôsmich materských škôl a 178 je neprijatých," priblížil pre TASR referent komunikácie bratislavskej mestskej časti Rača Miroslav Vajs.



Iná situácia je v najľudnatejšej mestskej časti, teda v Petržalke. "V novom školskom roku dokáže prijať do svojich 27 materských škôl všetky deti staršie ako tri roky. Tie musí dieťa dovŕšiť najneskôr do 31. decembra 2022," spresnila pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Ako doplnila, v prvom kole zápisu do materských škôl sa hlásilo 1395 detí. "Z nich sme dokázali prijať na základe podaných prihlášok 1089 a zostáva tak 301 zatiaľ neprijatých detí," povedala. Medzi nimi je napríklad 106 detí, ktoré dovŕšia tri roky až v roku 2023, či 23, ktoré majú špeciálne východno-vzdelávacie potreby a aktuálne pre ne nie sú v materských školách ďalšie kapacity.



"Zo zatiaľ neprijatých detí nám tak zostalo 147 a prakticky všetky majú možnosť nastúpiť do našich nových materských škôl na Fedinovej a Fialovej ulici. K 5. septembru plánujeme otvoriť štyri triedy MŠ Fedinova s kapacitou 90 detí a do 1. novembra by mali byť otvorené aj tri triedy na MŠ Fialová v Slnečniciach s kapacitou asi 70 detí," dodala Halašková. Ďalšie miesta sa podľa jej slov môžu uvoľniť v už existujúcich 25 škôlkach tým, že do nich nenastúpia niektoré z už prijatých detí.



V Devínskej Novej Vsi umiestnili do dvoch materských škôl všetky deti s trvalým pobytom v tejto mestskej časti. Nové priestory pre predškolákov v tejto časti pribudli naposledy v novembri 2021. "Neustále zvyšujeme kapacitu a kvalitu priestorov, v ktorých naše deti trávia čas. Veľký dôraz kladieme na to, aby každé dieťa z Devínskej malo miesto v materskej škole," povedal pre TASR starosta tejto mestskej časti Dárius Krajčír.