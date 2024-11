Niektoré kontajnery na textil v Košiciach presunuli či odstránili

Košice 10. novembra (TASR) - Spoločnosť Kosit v Košiciach presunula či odstránila niekoľko kontajnerov na zber použiteľného textilu a šatstva určeného pre ľudí v núdzi. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Brzová. Kvalita zberu podľa nej začala postupne klesať. Celkovo je v Košiciach od októbra dostupných 18 takýchto zberných kontajnerov.



Mesto Košice, spoločnosť Kosit a organizácia Úsmev ako dar spustili začiatkom tohto roka zber použiteľného šatstva, obuvi a bytového textilu. Jeho cieľom bolo postupovať všetok vyzbieraný materiál rodinám v hmotnej núdzi. V úvode projektu bolo v meste rozmiestnených 20 kontajnerov na použiteľný textil a šatstvo.



"Prvotné skúsenosti tohto zberu prepĺňali očakávania. Približne tri mesiace boli kontajnery plnené nepoškodeným oblečením, topánkami stále vhodnými na ďalšie používanie, dokonca sme nachádzali tovar s visačkami z obchodu. Následne začala kvalita zberu klesať," ozrejmila.



Pre zachovanie myšlienky projektu je podľa nej kľúčové, aby bolo do kontajnerov vhadzované len to, čo do nich patrí. "V prípade, že sú takéto kontajnery opakovane znehodnotené napríklad odpadom, prípadne je ich obsah pravidelne vyberaný inými osobami ako pracovníkmi zberovej spoločnosti, považujeme za nevyhnutné realizovať nápravné opatrenia," povedala Brzová.



Kontajnery, ktorých pozíciu vyhodnotili ako nevhodnú, preto presunuli. "Šesť z nich je pre obyvateľov dostupných v areáloch košických zberných dvoroch, dva boli z ulíc odstránené," dodala s tým, že výrazne vyššiu kvalitu obsahu vykazujú tie zberné nádoby, ktoré sú umiestnené v ohradených areáloch, ideálne pod kamerovým dohľadom.



O stiahnutí uvedených kontajnerov na šatstvo informovala na svojom webe napríklad aj mestská časť Sídlisko Ťahanovce. "Ich umiestenie bolo pilotným projektom, ktorý sa, bohužiaľ, neujal a kontajnery boli odstránené z dôvodu vyhadzovania odpadového a nepoužiteľného šatstva, ako aj z dôvodu ich neoprávneného vyberania a poškodzovania fyzickými osobami," uviedla. Pripomenula, že šatstvo možno v rámci Ťahanoviec stále odniesť na zberný dvor Magnezitárska, odovzdať ho prostredníctvom zbierok šatstva či využiť iné stále miesta na území Košíc.



Aktuálna mapa rozmiestnenia uvedených kontajnerov na použiteľný textil a šatstvo určených pre ľudí v núdzi je dostupná na webovej stránke spoločnosti Kosit.