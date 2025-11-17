< sekcia Regióny
Niektoré linky MHD v Bratislave majú v pondelok upravený režim
V pondelok v čase od približne 17.45 h do 19.45 h dôjde pre protestné zhromaždenie ku krátkodobej zmene trás liniek 31, 39 a 94.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Niektoré linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave budú v pondelok premávať v upravenom režime. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na webe.
„V pondelok 17. novembra bude MHD premávať podľa cestovných poriadkov pre pracovné dni školského roka. Výnimkami budú nasledujúce linky: linka 131 - premáva v čase 17.00 až 24.00 h, linka 184 - nepremáva, linky 31, 39 a 87 - premávajú v režime školské prázdniny,“ priblížil.
V pondelok v čase od približne 17.45 h do 19.45 h dôjde pre protestné zhromaždenie ku krátkodobej zmene trás liniek 31, 39 a 94. Bližšie informácie možno nájsť na webe DPB.
„V pondelok 17. novembra bude MHD premávať podľa cestovných poriadkov pre pracovné dni školského roka. Výnimkami budú nasledujúce linky: linka 131 - premáva v čase 17.00 až 24.00 h, linka 184 - nepremáva, linky 31, 39 a 87 - premávajú v režime školské prázdniny,“ priblížil.
V pondelok v čase od približne 17.45 h do 19.45 h dôjde pre protestné zhromaždenie ku krátkodobej zmene trás liniek 31, 39 a 94. Bližšie informácie možno nájsť na webe DPB.