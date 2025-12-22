< sekcia Regióny
Niektoré nemocnice v Trenčianskom kraji vytvorili virtuálny holding
Vytvorenie holdingu TSK Hospitals so začiatkom fungovania od 1. januára 2026 podľa nej predstavuje významnú zmenu v doterajšom spôsobe riadenia a prevádzky nemocníc.
Bojnice 22. decembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Myjava a NsP Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) podpísali zmluvu o sieťovom riadení nemocníc. Vytvorili tak virtuálny holding pod názvom TSK Hospitals, fungovať začne od 1. januára 2026. TASR o tom v pondelok informovala Zuzana Bartovičová z referátu marketingu bojnickej nemocnice.
„TSK v rámci výkonu riadneho hospodárenia dlhodobo realizuje opatrenia smerujúce k zvýšeniu prevádzkovej efektivity, racionalizácii riadenia a optimalizácii nákladov nemocníc. Jedným z kľúčových nástrojov tohto procesu je zavádzanie zdieľaných služieb vrátane spoločného verejného obstarávania,“ uviedla Bartovičová.
Vytvorenie holdingu TSK Hospitals so začiatkom fungovania od 1. januára 2026 podľa nej predstavuje významnú zmenu v doterajšom spôsobe riadenia a prevádzky nemocníc. „Ide zároveň o jeden z pilierov ozdravného procesu nemocníc, zameraného na zlepšenie ich hospodárenia a zabezpečenie dlhodobo udržateľného poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ skonštatovala.
Bartovičová ďalej priblížila, že účelom tejto zmeny je efektívne využívanie odborných, personálnych a technických kapacít jednotlivých nemocníc, optimalizácia nákladov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb pri zachovaní ich hlavnej činnosti - poskytovania zdravotnej starostlivosti.
„Predmetom zdieľaných služieb sú najmä služby na úseku ošetrovateľskej činnosti, služby na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti, ekonomické a finančné služby vrátane spoločného verejného obstarávania,“ konkretizovala Bartovičová. Takisto podľa nej pôjde o služby v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky, služby na úseku informačných a komunikačných technológií a služby týkajúce sa prevádzky nemocníc.
„Podpisom zmluvy umožňujúcej vytvorenie TSK Hospitals dôjde k systematickému zdieľaniu služieb a ku koordinácii vybraných činností medzi nemocnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,“ ozrejmil riaditeľ nemocníc a od 1. januára 2026 i riaditeľ TSK Hospitals Ľuboš Lopatka.
Model osvedčený v privátnom sektore podľa neho umožní zásadnú modernizáciu spôsobu riadenia, koncentráciu odborných kapacít, vyššiu finančnú disciplínu a systematickú optimalizáciu nákladov. „Tento krok považujeme za kľúčový nástroj ozdravného procesu nemocníc, ktorý nám umožní zabezpečiť prostredníctvom dosahovaných synergií stabilitu a udržateľné poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja,“ zhodnotil Lopatka.
