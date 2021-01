Niektoré odberové miesta vo Vysokých Tatrách pozastavujú svoju činnosť

Vysoké Tatry 4. januára (TASR) - Niektoré odberové miesta vo Vysokých Tatrách pristúpili k zmenám svojej prevádzky. Dôvodom je zatvorenie lyžiarskych stredísk, zákaz cestovania mimo okresov, čím došlo k rapídne zníženému počtu návštevníkov Tatier. Informovali o tom z Tatranskej informačnej kancelárie Tatranská Lomnica.



Ako ďalej priblížili, svoju činnosť od utorka (5. 1.) až do odvolania pozastavujú mobilné odberové miesta (MOM) zriadené TMR - pri hoteli Slovakia v Tatranskej Lomnici a za ubytovňou SHB na Štrbskom Plese. Tiež sa ruší MOM v obci Ždiar.



V prípade záujmu sa však ľudia vo Vysokých Tatrách môžu dať otestovať na Štrbskom Plese v Tatranskej lekárni, v Tatranskej Štrbe a Tatranskej Lomnici pod terasou hotela Lomnica. „MOM Tatranská lekáreň na Štrbskom Plese bude naďalej v štandardnej prevádzke aj počas štátneho sviatku 6. januára a do konca týždňa - do nedele (10. 1.),“ uviedli to z Tatranskej informačnej kancelárie. Od 12. januára sa podľa nich prevádzková doba testovaní plánuje skrátiť, no informácie budú ešte spresnené.



Bezplatné antigénové testovacie miesta sú k dispozícii v meste Poprad. Presný aktualizovaný zoznam je možné nájsť na stránke tatry.sk/covid. Ako doplnili z Tatranskej informačnej kancelárie, ku zmene taktiež došlo na MOM Nemocnice Poprad, kde je nutné sa na vyšetrenie vopred objednať.