Niektoré plochy v Handlovej zostanú nepokosené

Handlová 25. mája (TASR) - Mestská spoločnosť Hater - Handlová začala v týchto dňoch s kosením verejných plôch v Handlovej. Niektoré časti verejnej zelene pracovníci vynechajú, podporia tým tak ochranu biodiverzity a prispejú k zmierneniu dosahov klímy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Kosbu rozdelili v meste na tri etapy. "Prvá by mala byť ukončená do polovice júna, druhá sa začne od druhej polovice júna do začiatku augusta a tretia bude od konca augusta do začiatku októbra," uviedla Paulínyová.



Handpark kosili pracovníci ako prvý a budú ho kosiť viackrát, ostatné časti mesta sa budú kosiť trikrát. "Niektoré vybrané plochy pracovníci vynechajú. Nekosením sa mestskej zeleni vrátia jej prirodzené vodozádržné a protiprachové vlastnosti, ako i schopnosť znižovať okolitú teplotu. Takéto kusy nepokosenej plochy sa budú kosiť striedavo, vždy, keď dorastú do určitej výšky," ozrejmila hovorkyňa mesta.



Neskoré kosenie a spontánny rast rastlín či kvetov podľa nej umožňuje reprodukciu a diverzifikáciu rastlinných druhov, v ktorých sa môže ukrývať živá fauna a hmyz. "Plochy ostanú oživené kvetmi, pôvodnými lúčnymi druhmi a medonosné rastliny prilákajú včely. Namiesto vysádzania zmesí lúčnych kvetov na ohraničenej ploche teda Hater ponechá na vybraných miestach prirodzený trávnatý porast," dodala Paulínyová.



Kosbu pracovníci vykonávajú vždy v závislosti od poveternostných podmienok. V prípade daždivého počasia je tak možný posun termínov.