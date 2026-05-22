Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
< sekcia Regióny

Niektoré pracoviská OÚ Pezinok budú od pondelka do stredy nedostupné

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Do nového klientskeho centra Okresného úradu (OÚ) Pezinok sa na budúci týždeň sťahujú ďalšie odbory.

Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Do nového klientskeho centra Okresného úradu (OÚ) Pezinok sa na budúci týždeň sťahujú ďalšie odbory. Od pondelka (25. 5.) do stredy (27. 5.) treba preto rátať s nedostupnosťou niektorých pracovísk OÚ Pezinok. TASR o tom informovali z Ministerstva vnútra (MV) SR.

„V pondelok a utorok (24. 5.) nebude okresný úrad poskytovať služby agendy pozemkov a lesov. V stredu nebudú dostupné služby agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií,“ priblížili.

Tieto pracoviská vrátane odboru krízového riadenia budú už od štvrtka (28. 5.) poskytovať služby v priestoroch nového klientskeho centra na Holubyho ulici 7. „V prípade potreby odporúčame verejnosti využiť služby iných okresných úradov,“ dodal rezort.
.

Neprehliadnite

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1

KISS: Elektronická fakturácia bude štandardom vo svete, nie iba v EÚ

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

Slovensko otvorilo honorárny konzulát vo fínskom Tampere