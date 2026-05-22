< sekcia Regióny
Niektoré pracoviská OÚ Pezinok budú od pondelka do stredy nedostupné
Do nového klientskeho centra Okresného úradu (OÚ) Pezinok sa na budúci týždeň sťahujú ďalšie odbory.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Do nového klientskeho centra Okresného úradu (OÚ) Pezinok sa na budúci týždeň sťahujú ďalšie odbory. Od pondelka (25. 5.) do stredy (27. 5.) treba preto rátať s nedostupnosťou niektorých pracovísk OÚ Pezinok. TASR o tom informovali z Ministerstva vnútra (MV) SR.
„V pondelok a utorok (24. 5.) nebude okresný úrad poskytovať služby agendy pozemkov a lesov. V stredu nebudú dostupné služby agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií,“ priblížili.
Tieto pracoviská vrátane odboru krízového riadenia budú už od štvrtka (28. 5.) poskytovať služby v priestoroch nového klientskeho centra na Holubyho ulici 7. „V prípade potreby odporúčame verejnosti využiť služby iných okresných úradov,“ dodal rezort.
„V pondelok a utorok (24. 5.) nebude okresný úrad poskytovať služby agendy pozemkov a lesov. V stredu nebudú dostupné služby agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií,“ priblížili.
Tieto pracoviská vrátane odboru krízového riadenia budú už od štvrtka (28. 5.) poskytovať služby v priestoroch nového klientskeho centra na Holubyho ulici 7. „V prípade potreby odporúčame verejnosti využiť služby iných okresných úradov,“ dodal rezort.