Niektoré samosprávy vo Zvolenskom okrese majú dobrovoľníkov istých

Očová 26. októbra (TASR) – Niektoré samosprávy vo Zvolenskom okrese majú dobrovoľníkov na víkendové celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 zabezpečených. „V súčasnosti riešime niektoré detaily o odmeňovaní týchto administratívnych pracovníkov. Obec ich má zabezpečených,“ potvrdil v utorok pre TASR starosta obce Očová Ján Senko.



Ako dodal, obec je v štádiu schvaľovania umiestnenia testovacích miest a ich prevádzkových poriadkov. „Sme v kontakte s okresným úradom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene,“ spomenul s tým, že už mali aj stretnutie so zástupcami ozbrojených síl, ktorí sú pridelení do Očovej. „Zabezpečujeme ďalšie úlohy, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie testovania. Máme navrhnuté dve testovacie miesta, čakáme na ich odsúhlasenie. Pomáhať nám budú aj dobrovoľní hasiči našej obce,“ zhrnul a doplnil, že ochranné oblečenie a pomôcky by mali vojaci dodať po odsúhlasení odberných miest. Tie musí schváliť RÚVZ vo Zvolene.



Odberné miesta na testovanie nemajú zatiaľ schválené ani vo vedľajšej obci, vo Zvolenskej Slatine. Ako pre TASR uviedla starostka Mária Klimentová, na testovanie chcú využiť exteriér aj interiér kultúrneho domu. „Dobrovoľníkov na obidva termíny testovania máme zabezpečených, nevieme však, ako je to so zdravotníckym personálom. Ochranné oblečenie a pomôcky dodá armáda v dostatočnom časovom predstihu,“ uzavrela.



Podľa semafora okresov a počtu prírastkov ochorenia COVID-19 je v súčasnosti okres Detva v červenej fáze. K 26. októbru eviduje tento región 251 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.



Prvé kolo celoplošného testovania sa má konať počas dvoch víkendových dní, a to od 31. októbra do 1. novembra.