Niektoré spoje MHD v Bánovciach nad Bebravou budú mať nové trasovanie
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 22. decembra (TASR) - Niektoré spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bánovciach nad Bebravou budú mať od 1. januára 2026 nové trasovanie, autobus bude začínať a končiť na zastávke v Horných Ozorovciach. Zmeny vyplynuli z nového cestovného poriadku, ktorý začne platiť budúci rok. Informovala o tom radnica v tlačovej správe.
Väčšina spojov zostala zachovaná ako v súčasnosti a je bez akejkoľvek zmeny. „Žiacke autobusové spojenie z Horných a Dolných Ozoroviec zostáva zachované jedným spojom, pribudla nová dočasná zastávka v Dolných Ozorovciach pri predajni topánok v súvislosti s novým trasovaním spojov z Horných Ozoroviec v smere do mesta,“ priblížila radnica.
Zriadenie novej dočasnej zastávky pri predajni topánok podľa nej dohodla samospráva s dopravcom a so spoločnosťou Gabor z dôvodu nevyužívania zastávok popoludňajších spojov v Dolných Ozorovciach na ulici Ozorovská hlavná.
„V rámci nadväznosti spojov v cestovnom poriadku pribudol nový spoj s odchodom 13.55 h zo zastávky Dubnička II v smere na autobusovú stanicu,“ doplnilo mesto.
Zmenu cestovného poriadku realizovalo mesto nadväzne na zrušené autobusové spojenie linky 301421 Trenčianskym samosprávnym krajom k 31. decembru tohto roka.
Radnica v tejto súvislosti prosí cestujúcich, aby si skontrolovali odchody autobusov podľa nového cestovného poriadku. „Hoci sa niektoré odchody spojov zmenili len minimálne, mohli by obyvateľom v novom roku spôsobiť problém,“ podotkla.
