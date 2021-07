Niektoré úrady v Bratislave skracujú úradné hodiny

Bratislava 6. júla (TASR) – Niektoré bratislavské mestské časti skrátia v najbližších dňoch pre očakávané teploty úradné hodiny na svojich miestnych úradoch. Informujú o tom na svojich webových stránkach či sociálnych sieťach.



"Úradné hodiny na miestnom úrade na Vajanského nábreží budú z dôvodu mimoriadnej záťaže teplom dočasne skrátené," konštatuje mestská časť Staré Mesto. V stredu (7. 7.) bude miestny úrad otvorený od 8.00 do 14.00 h, vo štvrtok (8. 7.) do 12.00 h. Skrátenie pracovného času sa týka aj Centra služieb občanom.



K obdobnému kroku pristúpila aj mestská časť Nové Mesto, ktorej miestny úrad bude v najbližších dvoch dňoch fungovať od 7.00 do 14.00 h. Pre verejnosť pracoval úrad v skrátenom režime už v utorok, keď bol otvorený do 14.00 h.



Úprava úradných hodín je zrealizovaná podľa príslušného paragrafu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších zmien.



Pre Bratislavu vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na nasledujúce dva dni výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami. V stredu sa môže teplota popoludní vyšplhať na 35 až 36 stupňov Celzia, vo štvrtok na 37 stupňov Celzia.