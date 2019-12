Niektoré úseky ciest Košického kraja kvôli snehu uzatvorili

Košice 2. decembra (TASR) – Na ceste II/552 v úseku Bohdanovce - Slanské Nové Mesto (okres Košice-okolie) je uzatvorená cesta políciou do času, kým neprejde úsekom ďalšie posýpacie vozidlo. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková. „Na Dargove sú v súčinnosti s políciou odstavované kamióny, keďže mnohé z nich mali letné pneumatiky,“ povedala s tým, že obmedzenie pre kamióny bude platiť dovtedy, kým sa situácia neustáli. V súvislosti so snežením a situáciou na cestách v Košickom kraji je aktuálne v službe 65 kusov techniky.



Cestári Správy ciest KSK podľa jej slov vyrážali na cesty v pondelok pred 4.00 h, snežiť začalo okolo 3.30 h najprv v okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves a následne na území ďalších okresov. „Do 8.00 h bolo zrealizovaných 67 výjazdov. Vozidlá sú ďalej v teréne, v posypoch pokračujú v zmysle operačného plánu zimnej údržby ciest, to znamená, najprv sú udržiavané cesty I. triedy a po nich cesty II. a III. triedy. Do 9.00 h bolo spotrebovaných 270 ton posypového materiálu,“ dodala Terezková.