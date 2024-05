Niektoré vtáky a netopiere spôsobujú diery v zateplení

Bratislava 19. mája (TASR) - Niektoré vtáky či netopiere spôsobujú diery v zateplení, poškodzujú steny či olupujú fasády na zrekonštruovaných budovách a bytových domoch. Zbaviť sa ich nie je jednoduché. Vyžaduje si to trpezlivosť a investíciu, ktorú je potrebné pre ich zákonnú ochranu niekedy strpieť. TASR o tom informoval predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov Marek Perdík.



"Ako prvé a zatiaľ najlepšie riešenie sa ponúka úplná zmena technológie zatepľovania. Jediný termoizolačný materiál, ktorému sa vtáky, konkrétne napríklad ďatle, zatiaľ úspešne vyhýbajú, sú termonátery, napríklad ThermoShield," povedal Perdík. Poukázal na iné krajiny, ktoré do fasády pridávajú kovové pláty brániace perforovaniu.



V prípade, že na budove rekonštrukcia prebehla, môže sa správca obrátiť na spoločnosť, ktorá sa venuje odchytu vtákov. "Treba si dať pozor na to, že v prípade odchytu ďatľov ide o zákonom chráneného živočícha, na jeho odchyt a manipuláciu s ním musí mať teda daná spoločnosť povolenie ministerstva životného prostredia a takisto ornitologickú odchytovú licenciu," podotkol Perdík. Odporúča napríklad nainštalovať makety vtákov. Tvrdí, že majú oveľa vyššie percento úspešnosti plašenia.



V mestách sa najčastejšie vyskytujú holuby. "Sú prenášačmi rôznych druhov ochorení, ktoré majú ohrozujúci vplyv na ľudí. Veľké problémy spôsobujú najmä tým, že sa usídlia na balkónoch alebo v oblasti striech, kde po sebe zanechávajú svoj trus, a nedá sa ich odohnať," priblížil predseda združenia. Dodal, že niektorí obyvatelia holuby zámerne prikrmujú, čím vytvárajú priaznivé podmienky na hniezdenie. Takéto správanie je podľa Perdíka možné obmedziť jedine ukotvením zákazu v domovom poriadku.



"Na samotné odplašenie holubov poznáme viacero postupov. V praxi sa najviac osvedčila inštalácia bodákov (hrotov, špicov) na rímsy, parapety alebo balkóny. Účinnými sa ukázali aj sieťky proti vtákom. Je to rýchle, praktické a najmä efektívne riešenie problému," skonštatoval Perdík. Holuby je možné odplašiť aj za pomoci tmelu na odpudzovanie vtákov, zvukovými plašičmi, inštaláciou elektrokompulzívneho systému alebo makiet znázorňujúcich havrany. Ako najradikálnejšie riešenie na zbavenie sa holubov vidí Perdík deratizáciu. Deratizačná firma sa pri likvidácii podľa neho musí riadiť príslušnými predpismi a právnymi normami.



V bytových domoch sa môžu vyskytovať aj netopiere. Pri zatepľovaní budovy môžu prísť o obydlie, často sú aj zaživa pochované pod vrstvou polystyrénu či sklenej vaty. Predseda združenia pripomína, že všetky druhy netopierov na Slovensku sú podľa zákona o ochrane prírody chránené.



"Netopiere nemôžete svojpomocne vyhnať z vášho domu, tobôž nie zabiť. Neodstraňujte ich z úkrytu a nemanipulujte s nimi, aby ste neporušili zákon," upozornil Perdík. Doplnil, že nález netopiera treba bezodkladne oznámiť najbližšiemu pracovisku Štátnej ochrany prírody SR, Spoločnosti pre ochranu netopierov alebo obvodnému úradu životného prostredia. Perdík priblížil, že predchádzať usídleniu netopierov v priestoroch domov a budov je možné prostredníctvom elektronických plašičov.