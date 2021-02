Niektorým ženám nemusia dať v UNB pri pôrode epidurálnu analgéziu

Bratislava 6. februára (TASR) – Niektorým ženám, rodiacim v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), nemusia pred pôrodom podať epidurálnu analgéziu. Dôvodom je, že zdravotnícky personál môže v čase pôrodu pomáhať na COVID oddelení. Ako pre TASR povedala hovorkyňa najväčšej slovenskej nemocnice Eva Kliská, stáva sa tak len výnimočne.



Jedna z budúcich matiek pre TASR uviedla, že s epidurálnou analgéziou počítala, keďže chcela využiť viaceré možnosti tlmenia bolesti. "Keď som sa dozvedela, že ak sa mi bábätko narodí po tretej hodine, túto možnosť mi vezmú, je to extrémne stresujúce, frustrujúce a cítim sa úplne bezmocná," povedala.



Zároveň uviedla, že chápe dôležitosť toho, aby boli lekári pri pacientoch, ktorí ich potrebujú na COVID oddeleniach. Zdôraznila však, že aj pri pôrodoch ide o život. Podľa jej slov je budúcim matkám odopretá základná zdravotná starostlivosť. "Ak sa nám dieťa nenarodí do stanovenej hodiny, tak nás takto potrestajú. Na jednej strane nám štát zakazuje rodiť doma a na druhej nám v nemocniciach nedokáže zabezpečiť základnú zdravotnú starostlivosť," tvrdí.



Ďalšia žena pre TASR povedala, že ju lekár informoval o komplikáciách s podávaním epidurálu a situáciu plne akceptuje. "Po prvej skúsenosti viem, že anestéziologické oddelenie tejto nemocnice je maximálne ochotné, preto pokiaľ bude v ich silách mi epidurál podať, urobia tak. Pokiaľ nie, pochopím to, a zároveň sa preto snažím v rámci mojich možností si samotný pôrod uľahčiť tak, ako ma inštruovali v predpôrodných prípravách, ktoré som si zabezpečila a pomohli mi už v prvom pôrode," vysvetlila s tým, že keďže sú lekári v ťažkej situácii, v jej možnostiach je uľahčiť im ju aspoň takto.



Kliská reagovala, že snahou univerzitnej nemocnice je poskytnúť epidurálnu anestéziu každej rodičke, ktorá o ňu požiada a ktorej je indikovaná. "Vzhľadom k aktuálnej situácii, keď máme v nemocnici takmer 400 pacientov s ochorením COVID-19 a mnohí z nich si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, sú anestéziológovia veľmi vyťažení," vysvetlila.



Poukázala na to, že sa starajú o pacientov s ťažkým priebehom ochorenia, a preto sa môže stať, že v čase, keď má byť epidurálna anestézia rodičke podaná, sa lekár práve nachádza pri akútnom pacientovi s ochorením COVID-19. "Chceli by sme však zdôrazniť, že ide o veľmi výnimočnú situáciu, v prevažnej miere je epidurálna anestézia rodičkám podávaná," prízvukovala.



Pri pôrode je povolená jedna sprievodná osoba, musí však mať negatívny antigénový test. Ten sa vykoná v nemocnici pred vstupom na pôrodnú sálu. Ten vykonajú aj rodičkám.



V UNB doposiaľ rodilo päť žien pozitívnych na nový koronavírus, všetky rodili bez komplikácií. Vo všetkých pôrodniciach UNB platia rovnaké pravidlá.