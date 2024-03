Night of Chances IT ponúkne študentom stretnutia s firmami i prednášky

Bratislava 12. marca (TASR) - Možnosť zoznámiť sa s predstaviteľmi popredných spoločností v oblasti informačných a komunikačných technológií, odborné prednášky, workshopy i panelové diskusie prinesie 12. ročník Night of Chances IT 2024. Kariérno-vzdelávacie podujatie sa uskutoční v stredu (13. 3.) v Bratislave. TASR o tom informovali organizátori.



"Aj keď sa doba za posledné desaťročie výrazne zmenila, naša misia zostáva rovnaká - všetci slovenskí študenti si zaslúžia príležitosť začleniť sa do komunity špičkových odborníkov svetového formátu vo firmách, ktoré podnikajú eticky, a tú šancu im môžeme sprostredkovať práve u nás," vyhlásil generálny riaditeľ občianskeho združenia Nexteria, hlavného organizátora podujatia, Marián Hudec.



Ako poukázal, podujatie už pomohlo tisícom nových pracovných vzťahov. K stážam a pracovným pozíciám sa podľa neho dostávajú aj študenti, ktorí predtým do sveta technologického biznisu nemali takto otvorené dvere.



V rámci programu organizátori upozorňujú na formát nazvaný "speed-dating", ktorý umožňuje účastníkom sa osobne stretnúť a súkromne porozprávať s vrcholovým manažmentom popredných slovenských technologických firiem.



Podujatie sa uskutoční v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Do programu budú zapojené viac ako dve desiatky firiem a neziskových organizácií pôsobiacich v oblastiach informačných a komunikačných technológií, informačnej bezpečnosti a umelej inteligencie.