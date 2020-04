Nikto ďalší zo Seniorcentra Staré Mesto nemá COVID-19

Bratislava 20. apríla (TASR) – Žiadny ďalší zamestnanec ani nikto z klientov Seniorcentra Staré Mesto na Podjavorinskej ulici v Bratislave nie je pozitívne testovaný na COVID-19. Výsledky nedeľného (19. 4.) testovania všetkých zamestnancov a klientov zariadenia sú negatívne. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke i sociálnej sieti.



"Tento výsledok je dôkazom toho, že dodržiavanie mimoriadnych opatrení má naozaj zmysel," skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. V Seniorcentre totiž od začiatku mimoriadneho stavu nastavili a podľa starostky dodržiavali prísne pravidlá, a to používanie masiek a rukavíc, každodenné meranie teploty a okamžitý zásah pri najmenšom náznaku zdravotných problémov.



K testovaniu všetkých zamestnancov a klientov sociálneho zariadenia pristúpila mestská časť po tom, ako bol u jedného zo zamestnancov koncom minulého týždňa potvrdený nový koronavírus. Ide o upratovača, s klientmi zariadenia prichádzal do kontaktu v obmedzenej miere. Zamestnanca „zachytila“ pravidelná kontrola pri nástupe do práce a okamžite bol poslaný k lekárovi. V súčasnosti je v domácej karanténe.